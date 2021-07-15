В зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции можно попасть на поезде

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Железнодорожная линия соединит Чернобыльскую зону отчуждения с остальной частью страны.

Начались испытания железнодорожной линии, которая будет вести в зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции в Украине, информируют Экономические новости.

Железнодорожная линия была реконструирована компанией «Укрзализныця» (УЗ) и проходит от станции Вильча до станции Янов. Она принадлежит украинскому государственному оператору атомной электростанции NNRGC и была восстановлена в течение месяца.

В общей сложности 95 работников помогали восстанавливать линию протяженностью 25 км, которая предназначена для перевозки отработанного ядерного топлива с трех атомных станций в Чернобыль на поездах.

Последнее событие означает, что зона отчуждения, расположенная примерно в 100 км к северу от столицы Киева, будет соединена с остальной частью железнодорожной сети страны.

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Чернобыльская ядерная катастрофа произошла во время плановой проверки безопасности, чуть более 35 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года.

Она известна как одна из самых страшных ядерных катастроф в мире, в результате которой было эвакуировано более 100 000 человек. Близлежащий город Припять был заброшен, а вокруг места взрыва была выделена зона отчуждения, чтобы защитить людей от высокого уровня радиации.

С 2011 года место взрыва вновь открыто для посещения, туристы приезжают посмотреть на то, что осталось от города-призрака и ядерного реактора.

Уровень радиации в настоящее время признан безопасным, что означает, что территория вновь открыта для тех, кто хочет увидеть, что произошло.