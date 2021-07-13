ЕС продлил санкции против России в связи с незаконной аннексией Путиным Крыма

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Европейский совет объявил о решении продлить на шесть месяцев санкции против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.

ЕС решил продлить санкции, направленные против конкретных экономических секторов Российской Федерации, еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, информируют Экономические новости.

Решение Совета последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений — первоначально предполагалось, что это произойдет к 31 декабря 2015 года — на Европейском совете 24-25 июня 2021 года, — говорится в заявлении для прессы.

В свете того, что Минские соглашения не выполняются Россией в полном объеме, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции, действующие в отношении России.

Как отмечается, экономические санкции были впервые введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

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«Санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности в отношении российских финансовых институтов. Меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения для военного использования или конечных военных пользователей. Санкции также ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти».

Помимо экономических санкций, ЕС ввел в действие различные виды мер в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя и преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения на экономические отношения с Крымом и Севастополем.