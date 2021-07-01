Рада сегодня рассмотрит антиахметовский законопроект, — Гетманцев (ВИДЕО)

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о деталях нашумевшего законопроекта N 5600, который ещё называют "антиахметовским".

Гетманцев разъяснил насколько будет увеличена рента на добычу железной руды, и почему это важно для выполнения доходной части бюджета. Об этом сообщает спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Так, по словам нардепа, сегодня при цене на руду $200 за тонну компании, которые занимаются добычей руды, платят ренту немногим больше $2.

По словам Гетманцева, подобный порядок вещей, как минимум, несправедлив по отношению к народу Украины, который является собственником рудников, получая мизерную ренту за свои природные ископаемые.

«В законопроекте предлагается ввести дифференцированную ставку 3,5% на $100, от $200- 5%, и все что выше — 10%. Я убеждён, что, по большому счету, те кто занимается добычей руды понимают, что это справедливая ставка», — отмечает нардеп.

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Кроме того Гетманцев подробно остановился и на введении нового налога на землю, которая была незаконно присвоена.

Нардеп отметил, что не совсем поддерживает инициативу Министерства финансов относительно такого налогообложения, поскольку, по его мнению, крайне сложно доказать, что земля была захвачена незаконно. Как отмечает нардеп, данная функция положена на местное самоуправления, что может повлечь за собой коррупцию и злоупотребления на местах.

Гетманцев отмечает, что наиболее правильно было бы ввести налог на землю, на которой уже начато строительство, либо построена недвижимость и происходит хозяйственная деятельность, а вот пустующая земля, по мнению нардепа, не должна облагаться налогом.

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Отвечая на вопрос журналистов относительно налога на продаваемое жильё, Гетманцев отметил, что налог вводится в том случае, если человек в течение года продаёт третью квартиру, только в этом случае подобная продажа может облагаться налогом.

«Министерство финансов предлагает обложить эту операцию ставкой в 18% от разницы между тем, за что ты купил и за что продал недвижимость. Не от общей суммы, а от разницы», — подчеркнул нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассорит Законопроект № 5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Как отметил Гетманцев данный законопроект поможет устранить недоработки в налоговом законодательстве.