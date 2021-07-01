Это не рынок земли, а земельный базар, — Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко прокомментировал перспективы открытия рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Гончаренко отметил, что не голосовал за открытие рынка земли с теми нормами и положениями, которые были приняты в финальной версии документа и одобрены профильным комитетом Верховной Рады. Народный депутат убеждён, что данная законодательная инициатива будет способствовать тому, что украинские фермеры вынуждены будут за бесценок продавать единственный свой актив — землю, — информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

«Я считаю такую модель рынка земли в корне неверной. Это латифундистская модель, поскольку через три года ограничения будут сняты и появится возможность в одни руки приобретать до 10 тыс. га земли, а это значит, что одна семья сможет монополизировать до 100 тыс. га земли», — отметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что подобная латифундистская модель отсутствует в Европе. По словам нардепа, цивилизованные страны ограничивают возможность приобретения в один руки больших наделов земли сельхозназначения.

По мнению Гончаренко основная цель земельной реформы — это возможность дать малому и среднему фермеру работать на своей земле, а также формировать средний класс в аграрной отрасли. Нынешняя же модель рынка земли не соответствует этим основным требованиям. Более того, из-за нее, по сути, в Украине будет уничтожено среднее и малое фермерство.

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Напомним, с 1 июля 2021 в Украине открывается рынок земли, согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Согласно Закону приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, юридические лица Украины, созданные и зарегистрированные по законодательству Украины, территориальные общины, а также государство.

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Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина не может превышать 10 000 га.