Новый стиль для Киевской школы экономики

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На карте Украины появилось еще одно место, где компания Новый Стиль презентует свои продукты и мебельные решения.

Киевская школа экономики – один из лучших украинских вузов западного образца. Она предоставляет, экономическое и бизнес образование в Украине, не уступающее по уровню ведущим мировым университетам.

В мае 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии нового здания Киевской школы экономики. Шестиэтажный комплекс площадью 4,5 тыс. м2 включает 11 учебных аудиторий, в которых могут разместиться около 700 студентов, компьютерный класс, ивент-холл, спортзал и террасу.

Комфортное пространство для студентов и преподавателей создавала компания Новый стиль. Для этого понадобилось более 230 единиц мебели, среди которой: дизайнерские офисные кресла, столы, локеры, стеллажи и специально оборудованные качели, где студенты Киевской школы экономики могут расслабиться и «раскачать свое воображение».

Мебельное решение для Киевской школы экономики подготовила компания Новый стиль — самый большой производитель офисной мебели в Европе. Недавно они также реализовали масштабный государственный проект — первый киберцентр в Украине UA30.