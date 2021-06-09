Ученым удалось оживить животное, которое 24 000 лет провело в вечной мерзлоте

Главная » Последние новости » Новости мира » Ученым удалось оживить животное, которое 24 000 лет провело в вечной мерзлоте Ученым удалось оживить животное, которое 24 000 лет провело в вечной мерзлоте

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Учёные смогли сделать казалось бы невозможное, вернуть к жизни животное, которое пролежало в вечной мерзлоте 24 тысячи лет.

Как информируют Экономические новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Восставшее из мертвых животное известно как бделлоидная коловратка. Это микроскопическое животное с многоклеточной структурой.

Тысячи лет тому, жизнь коловратки остановилась, а сегодня она не просто ожила после разморозки, но и начала двигаться, питаться и размножаться.

С помощью радиоуглеродного анализа, ученые смогли установить возраст животного, коловратке приблизительно от 23 960 до 24 485 лет.

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Следует отметить, что бделлоидная коловратка относиться к особому типу животного, которое выживает даже при крайне низком содержании кислорода, высокой кислотности, обезвоживании, а также отсутствии пищи. Кроме того, это многоклеточное животное имеет ещё одну особенность — оно крайне устойчивое к радиации.