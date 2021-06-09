Президент США Джо Байден отправился в 8-дневную поездку по Европе

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Президент США Джо Байден отбыл в среду в Великобританию в свою первую заграничную поездку с момента вступления в должность, с восьмидневной миссией по восстановлению трансатлантических связей, натянутых в эпоху Трампа.

Поездка представляет собой испытание способности президента-демократа управлять и налаживать отношения с основными союзниками, которые разочаровались из-за торговых пошлин тогдашнего президента Дональда Трампа и выхода США из международных договоров. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

«Докажут ли демократические союзы и институты свою способность противостоять современным угрозам и противникам? Я считаю, что ответ — да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это», — сказал Байден в авторской статье, опубликованной в Washington Post.

Его встреча на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве является краеугольным камнем этой поездки, возможностью напрямую выразить обеспокоенность США перед Путиным по поводу атак программ-вымогателей, исходящих из России, агрессии Москвы против Украины и множества других вопросов.

Байден сделает свою первую остановку в прибрежном городке Сент-Айвс в Корнуолле, где он примет участие в саммите G7. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы дипломатии, вакцин, торговли, климата и инициативы по восстановлению инфраструктуры в развивающихся странах. Официальные лица США рассматривают эти усилия как способ противостоять растущему влиянию Китая.

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Стремление Байдена установить минимальный глобальный налог для транснациональных корпораций встретило сопротивление внутри страны. Министры финансов G7 договорились перед саммитом придерживаться глобальной минимальной налоговой ставки не менее 15% и разрешить странам рынка облагать налогом до 20% избыточной прибыли — генерируемой примерно 100 крупными, высокоприбыльными компаниями.

Республиканцы выступили против этого плана на этой неделе, что потенциально затрудняет возможность США реализовать более широкое глобальное соглашение.

Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в четверг в Корнуолле, что даст ему шанс возобновить американо-британские «особые отношения» после выхода Великобритании из Евросоюза.

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После трех дней саммита G7 Байден и его жена Джилл посетят королеву Елизавету в Виндзорском замке. 78-летний Байден познакомился с королевой еще в 1982 году, когда был сенатором США от штата Делавэр.

После этого Байден поедет в Брюссель для переговоров с лидерами НАТО и Евросоюза. Ожидается, что в повестке дня будут доминировать Россия, Китай и извечный вопрос о том, чтобы союзники по НАТО вносили больший вклад в общую оборону.