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Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)

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Российский самолет спровоцировал срочную тревогу, прервав пресс-конференцию президентов Литвы и Испании.

Пилоты подняли в воздух истребитель Eurofighter на базе ВВС Шяуляй в Литве в четверг на перехват российского военного самолета, информируют Экономические новости.

Тревога прервала совместную пресс-конференцию президента Литвы Гитанаса Науседа с президентом Испании Педро Санчесом.

Они провели три минуты пресс-конференции перед фюзеляжем самолета и в середине «совместного брифига», когда позади них во время прямой трансляции развернулась хаотичная сцена.

Испанская газета El Pais опубликовала в Твиттере захватывающие кадры возникшего переполоха.

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Пилоты реагировали на российский самолет, летевший из Калининграда, который не выполнил требования полетного плана.

Науседа ненадолго продолжил выступление, после чего и он, и Санчес были отведены в сторону, а подиумы, флаги и представители СМИ были удалены с пути истребителя Eurofighter.

«Самолет выполнял срочное задание, и пресс-конференция скоро начнется», — сказал пресс-секретарь президента Литвы агентству Рейтер. Пресс-секретарь также сказал, что опасности для двух лидеров не было.

Представитель объединенного штаба литовской армии подтвердил, что самолет вылетел в 11:55 утра по местному времени.

После возобновления пресс-конференции Санчес поблагодарил испанских пилотов «за тяжелую работу, которую они делают, чтобы защитить территориальную целостность Литвы, как мы только что видели».

Почему испанский президент находится в Литве?

Санчес посетил испанских военных, которые находятся в Литве, работая вместе с НАТО в рамках миссии по охране воздушного пространства Балтии. Семь испанских истребителей Eurofighter базируются в Шяуляе с 30 апреля в рамках ротационной миссии сил НАТО.

Известно, что российские военные самолеты, пролетая над международными водами Балтийского моря между Россией и Калининградской областью, не подают полетные планы, выключают транспондеры и иногда вторгаются в воздушное пространство стран Балтии.

В настоящее время испанский президент завершает трехдневный тур по странам Балтии, где размещены испанские войска. Ранее он посетил Эстонию и Латвию во вторник и среду.

В Литве у Санчеса запланированы встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и Арвидасом Сабонисом, главой Литовской федерации баскетбола, который раньше играл за мадридский «Реал».

Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)

Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)

Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)

Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)

Тревога о российских военных самолетах напугала президентов Испании и Литвы (ФОТО и ВИДЕО)
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 233

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