Руди Джулиани отстранен от юридической практики в Вашингтоне

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Местный апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия (США), в среду приостановил право Руди Джулиани заниматься юридической практикой в городе.

В прошлом месяце апелляционный суд Нью-Йорка приостановил действие юридической лицензии Джулиани, заявив, что он сделал «явно ложные и вводящие в заблуждение» заявления о прошлогодних выборах, будучи адвокатом экс-президента Дональда Трампа, сообщают Экономические новости со ссылкой на NBC News.

Решение апелляционного суда округа Колумбия является обязательным в соответствии с городскими правилами адвокатуры, когда адвокат подвергается дисциплинарному взысканию в другой юрисдикции.

В 33-страничном решении коллегия суда Нью-Йорка написала, что «существуют неопровержимые доказательства того, что Джулиани делал явно ложные и вводящие в заблуждение заявления для судов, законодателей и широкой общественности в качестве адвоката бывшего президента Дональда Дж. Трампа и кампании Трампа в связи с неудачной попыткой Трампа переизбраться в 2020 году».

Джулиани, бывший прокурор США и мэр Нью-Йорка, может обжаловать это решение, но он не может заниматься юридической практикой в штате. Его адвокаты выразили разочарование этим решением и своей неспособностью доказать свою правоту.

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Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк начала расследование по вопросу об исключении Джулиани после беспорядков в Капитолии 6 января. После отстранения нью-йоркского суда группа объявила, что она «немедленно исключает Руди Джулиани как члена своей ассоциации».

В этом году Джулиани утверждал, что у нью-йоркского суда не было причин принимать против него меры, поскольку предвыборная борьба закончилась, и «он проявлял и будет проявлять личную дисциплину, чтобы больше не обсуждать эти вопросы публично».