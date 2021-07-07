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Военные корабли Великобритании будут возле Крыма: Лондон предупредил Москву

Главная » Последние новости » Новости мира » Военные корабли Великобритании будут возле Крыма: Лондон предупредил Москву
 
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Великобритания намерена действовать в соответствии с международным законодательством

Корабли ВМС Британии, если это будет необходимо и не будет нарушать международное право, будут и далее мирно проходить по территориальных водах Украины. Эсминец этой страны не нарушал международных правила, и в Лондоне поддерживают экипаж Defender. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт Главред, такое заявление было сделано британским министром иностранных дел Домиником Раабом.

По словам главного дипломата Великобритании, военные корабли его страны и в будущем могут проходить через территориальные воды Украины. Официальный Лондон поддержал экипаж эсминца Defender, который плыл по самому короткому прямому маршруту из украинской Одессы в грузинский город Батуми. Министр отметил, что Британия имела права на осуществление подобного мирного прохода через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом и пообещал действовать так и далее.

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что Россия принимает морские учения как большую угрозу, так как осознаёт, что Крым ей не принадлежит и она нарушает все мировые правила. С эсминцем был связан инцидент, который разозлил международное сообщество. Россия призвала Соединенные Штаты и Великобританию не пускать свои военные корабли рядом с аннексированным крымским полуостровом.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 671

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