Трамп признан одним из худших президентов в истории США

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Экс-президент Дональд Трамп недавно был признан одним из худших президентов в истории Соединенных Штатов, согласно обзору канала C-SPAN 2021 года.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Обзор был впервые проведен в 2000 году и делается каждый раз после избрания нового президента. Команда из 142 экспертов — историков, преподавателей и профессиональных наблюдателей — проводят оценку бывших президентов по нескольким критериям.

Из 44 президентов, включенных в обзор, Авраам Линкольн в четвертый раз подряд занял первое место с результатом 897 баллов. Трамп, избранный в 2016 году, занял лишь 41-е место с результатом 312 баллов.

Трамп показал лучшие результаты в категориях Общественное убеждение и Экономический менеджмент. Его худшие качества, согласно обзору, — это моральный авторитет и административные навыки.

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Обзор историков C-SPAN ранжирует бывших президентов по 10 лидерским качествам, включая общественное убеждение, кризисное лидерство, экономическое управление, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с Конгрессом, видение, стремление к равной справедливости для всех и эффективность в контексте времени.

Баллы для каждой категории варьируются от 1 до 10, и средние баллы, выставленные участниками, складываются, чтобы получить окончательную цифру, которая определяет общий ранг президента.

Уильям Генри Харрисон, который умер через 32 дня после избрания на пост президента, оказался выше Трампа в рейтинге, набрав 354 балла, несмотря на самый короткий президентский срок в истории США.

«Я думаю, важно отметить, что это не научный обзор. Хотя 10 характеристик лидерства остались неизменными на протяжении многих лет, участники изменились», — сказала Рэйчел Кац, координатор проекта обзора C-SPAN Washington journal.

«Мы понимаем, что после ухода президента с поста требуется время, чтобы получить полную оценку президентства, но мы проводим опрос через некоторый период после прихода новой администрации, чтобы у экспертов было время составить свою оценку».