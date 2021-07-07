Северной Корее грозит «тяжелый голодный период», — ООН

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По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Северная Корея столкнулась с нехваткой продовольствия в размере около 860 000 тонн в этом году. Уже в следующем месяце страна может испытать «тяжелый голодный период».

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Обнищавшая страна, которая находится под множеством международных санкций из-за ее программ ядерного оружия и баллистических ракет, долгое время изо всех сил пыталась прокормить себя, страдая от хронической нехватки продовольствия.

В прошлом году пандемия коронавируса и серия летних штормов и наводнений усилили давление на ослабевшую экономику, и в прошлом месяце Пхеньян признал, что борется с «текущим продовольственным кризисом».

Согласно отчету FAO, ожидается, что Северная Корея соберет в этом году «почти средний уровень урожая» в 5,6 миллиона тонн зерна.

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Это примерно на 1,1 миллиона тонн меньше количества, необходимого для того, чтобы прокормить все население страны, а с учетом «официально запланированного коммерческого импорта на уровне 205 000 тонн» Северная Корея, вероятно, столкнется с нехваткой продовольствия в размере около 860 000 тонн.

«Если этот пробел не будет должным образом покрыт за счет коммерческого импорта и / или продовольственной помощи, домохозяйства могут испытать тяжелый голодный период с августа по октябрь», — говорится в сообщении.

Пхеньян закрыл свои границы в январе прошлого года, чтобы защититься от пандемии, и в результате торговля с Пекином — его экономическая линия выживания — замедлилась до минимума, в то время как все международные гуманитарные работники покинули страну.

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Серия тайфунов прошлым летом вызвала наводнения, разрушившие тысячи домов и затопившие сельскохозяйственные угодья.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын редко упоминал о трудностях в последние месяцы, говоря, что ситуация с продовольствием становится «напряженной», и предупреждая людей готовиться к «самой худшей ситуации».

Северная Корея пострадала от общенационального голода в 1990-х годах, унесшего жизни сотен тысяч людей после того, как распад Советского Союза оставил ее без решающей поддержки.