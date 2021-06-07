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G7 заключила историческое соглашение о глобальном корпоративном налоге

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Министры финансов стран G7 в субботу одобрили глобальную минимальную ставку корпоративного налога в размере не менее 15 процентов, поддерживая предложенный США план, нацеленный на технологических гигантов и другие транснациональные корпорации, обвиняемые в недостаточном финансировании.

Министр финансов США Джанет Йеллен приветствовала «беспрецедентное обязательство», заявив, что глобальный минимальный налог «положит конец гонке в корпоративном налогообложении». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Даже компания Facebook поддержала этот шаг, несмотря на то, что гигант социальных сетей столкнулся с перспективой платить больше налогов — в то время как неправительственные организации заявили, что этого недостаточно.

G7 заключила историческое соглашение о глобальном корпоративном налоге

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр финансов США Джанет Йеллен

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Фото: POOL / HANNAH MCKAY

После двухдневной встречи в Лондоне G7 заявила в итоговом коммюнике, что «возьмет на себя обязательство по глобальному минимальному налогу в размере не менее 15 процентов для каждой страны».

G7, в которую входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, заявила, что надеется достичь окончательного налогового соглашения на июльском собрании расширенной группы министров финансов G20.

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«Большая семерка» также обязалась заставить компании составлять обязательную отчетность о воздействии их инвестиций на климат.

Также было заявлено, что G7 продолжит поддержку «беднейших и наиболее уязвимых стран в решении медицинских и экономических проблем, связанных с Covid-19».

G7 заключила историческое соглашение о глобальном корпоративном налоге

Фото: POOL / Стив РЕЙГЕЙТ

Что касается обязательств по налогообложению, министерство финансов Великобритании отметило, что «крупнейшие и наиболее прибыльные транснациональные корпорации будут обязаны платить налоги в странах, где они работают, а не только там, где у них есть штаб-квартиры».

G7 заключила историческое соглашение о глобальном корпоративном налоге

Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что это «подходящее время» для глобального налогового соглашения. Фото: POOL / Alberto Pezzali

Приветствуя этот шаг, вице-президент Facebook по глобальным связям Ник Клегг написал в Твиттере, что компания хотела бы, чтобы «процесс международной налоговой реформы увенчался успехом».

Министр финансов Великобритании Риши Сунак, который лично председательствовал на переговорах после ослабления ограничений на Covid-19, выразил удовлетворение «историческим соглашением о реформе глобальной налоговой системы».

Сунак сказал, что G7 согласилась сделать систему «пригодной для глобальной цифровой эпохи», и поблагодарил своих коллег за заключение «сделки исторического значения».

Этот знаменательный шаг был предпринят, поскольку правительства стремятся восстановить финансы, которые мир потерял во время пандемии, за счет сокращения налоговых поступлений, а также огромных расходов и займов.

G7 заключила историческое соглашение о глобальном корпоративном налоге

Фото: AFPTV / POOL / Арман СОЛДИН

Встреча в Лондоне также подготовила почву для саммита лидеров G7 в Корнуолле, на юго-западе Англии, который начнется в пятницу, и на котором Байден собирается присутствовать.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что данное обязательство является «очень хорошей новостью для справедливости и финансовой солидарности».

«Предприятия больше не могут уклоняться от своих бюджетных обязательств, хитро переводя свою прибыль в страны с непрозрачной налоговой структурой», — сказал он, назвав этот шаг «плохой новостью для налоговых убежищ».

G7 заключила историческое соглашение о глобальном корпоративном налоге

Фото: POOL / Альберто Пеццали

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал это «историческим шагом» в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

«Это отправная точка, и в ближайшие месяцы мы будем бороться за то, чтобы этот минимальный налог был максимально возможным», — сказал Ле Мэр в видеообращении в Twitter.

Байден призвал к единой минимальной ставке корпоративного налога в размере 15 процентов на переговорах с Организацией экономического сотрудничества и развития и G20.

Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн назвал соглашение G7 «знаменательным шагом к глобальному консенсусу, необходимому для реформирования международной налоговой системы».

Британская благотворительная организация Oxfam заявила, что согласованная минимальная ставка недостаточно высока.

«Пришло время, чтобы некоторые из самых мощных экономик мира заставили транснациональные корпорации, включая технологических и фармацевтических гигантов, платить свою справедливую долю налогов», — сказала Габриэла Бучер, исполнительный директор Oxfam International.

«Однако установление глобальной минимальной ставки корпоративного налога на уровне всего 15 процентов — это слишком мало. Этого недостаточно, чтобы положить конец разрушительной гонке за снижение корпоративного налога и ограничить повсеместное использование налоговых убежищ».

Ирландия, которая выразила «серьезные сомнения» по поводу плана Байдена, имеет одну из самых низких ставок корпоративного налога в мире на уровне 12,5%, что побудило технологических гигантов, таких как Facebook и Google, сделать страну еврозоны своей европейской базой.

Йеллен, проводя пресс-конференцию после встречи G7, определила, что Ирландия и Китай обеспокоены глобальной минимальной ставкой.

«Постпандемический мир должен быть более справедливым, особенно в отношении международного налогообложения», — добавила она.
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