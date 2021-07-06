Мировой парк истребителей F-35 достиг 400000 летных часов

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Мировой парк истребителей-невидимок пятого поколения F-35 Lightning II достиг выдающегося показателя - 400 000 летных часов.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

«Эта веха является свидетельством самоотверженной работы совместных правительственных, военных и промышленных групп, поддерживающих, обслуживающих, эксплуатирующих и летающих на F-35 по всему миру», — сказала Бриджит Лодердейл, вице-президент и генеральный менеджер программы Lockheed Martin F-35.

«С каждой доставкой и каждым часом полета предприятие становится более зрелым и эффективным, и мы сосредоточены на том, чтобы продолжать поставлять наиболее функциональные и доступные истребители 5-го поколения».

F-35 5-го поколения сегодня участвует в боевых действиях, и его передовые возможности продолжают помогать мужчинам и женщинам в униформе проводить операции по всему миру. Это самый продвинутый узел в сетецентрической архитектуре боевых действий 21 века, соединяющий ресурсы в боевом пространстве, повышая эффективность и позволяя быстро принимать решения, давая пилотам преимущество перед любым противником и позволяя им выполнить свою миссию и вернуться домой в безопасности.

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Более 165 000 летных часов — около 41% от общего количества — было налетано на боевых и боевых F-35.

На сегодняшний день F-35 эксплуатируется с 21 базы по всему миру, причем девять стран используют F-35 на своей территории. Сегодня в эксплуатации находится более 655 F-35, на которых прошли обучение более 1380 пилотов и 10 670 человек обслуживающего персонала.