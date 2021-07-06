РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

06.07.2021 г.
09:16 На праздновании столетия Коммунистической партии Китая прошла крупнейшая демонстрация истребителей-невидимок J-20
08:51 Более 2000 человек в Индии стали жертвами мошенничества с COVID-вакциной
08:35 В Индии презентовали сверхкомпактный броневик, но его назвали самым смешным в мире (ФОТО)
08:14 Мировой парк истребителей F-35 достиг 400000 летных часов
07:00 Китайцы установили надстройку на палубу первого в своей истории «суперавианосца»
05.07.2021 г.
22:33 В Эстонии запустили беспилотные "маршрутки" (ВИДЕО)
13:58 Появилось видео затопления российского Сочи: машины под водой, люди плавают по улицам (ФОТО. ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

30.06.2021

Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина

Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
В Женеве состоялась первая встреча российского и американского лидеров, в мире начали появляться новые мутации коронавируса, а Украина показала невероятные ...
30.06.2021

Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета

Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
С подачи одного зарубежного "умника" к некогда авиационной и ракетно-космической Украине приклеилось презрительно-издевательское название "великой аграрной ...
28.06.2021

Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?

Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Более половины украинцев (57 процентов) рассматривают "деолигархизацию" президента Украины Зеленского либо как популизм, направленный на повышение рейтинга ...

Последние новости

06.07.2021 г.
09:46 Турция приступила к изготовлению корвета класса " ADA " для ВМС Украины
09:45 Над Азовским морем пронеслось воздушное цунами (ФОТО)
09:34 Украина задействовала турецкий беспилотник Bayraktar в учениях НАТО «Си Бриз»
09:24 На учениях "Си Бриз" отработали штурм условного противника в Практической гавани Одессы
09:16 На праздновании столетия Коммунистической партии Китая прошла крупнейшая демонстрация истребителей-невидимок J-20
09:08 Албания одобрила закупку беспилотников Bayraktar TB2
08:59 Авиакомпания "Антонов" выполнила перевозку трех пожарных машин из Ближнего Востока в Центральную Азию
08:58 В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации
08:53 Соратник Макрона считает, что Украина "недалека" от плана действий по вступлению в НАТО
08:51 Более 2000 человек в Индии стали жертвами мошенничества с COVID-вакциной
08:49 Из Украины под видом кухонной доски хотели вывезти уникальную икону (ФОТО)
08:42 Украина проведет сухопутные военные учения с США, Польшей, Литвой
08:35 В Индии презентовали сверхкомпактный броневик, но его назвали самым смешным в мире (ФОТО)
08:14 Мировой парк истребителей F-35 достиг 400000 летных часов
08:13 Враг обстрелял ВСУ из противотанкового ракетного комплекса
08:00 В украинских Карпатах массово зацвела рута (ФОТО)
07:45 Стало известно, когда украинцам разрешат снять защитные маски
07:00 Китайцы установили надстройку на палубу первого в своей истории «суперавианосца»
05.07.2021 г.
23:34 Украина может наладить собственное производство COVID-вакцин
22:33 В Эстонии запустили беспилотные "маршрутки" (ВИДЕО)
21:59 СБУ задержала двух боевиков, которые пытали украинских военных
21:48 Украина готова к наступлению России, - Данилов
21:16 На Закарпатье жители устроили акцию по уборке берегов Карпатского моря (ФОТО)
20:58 На Донбассе погиб украинский защитник в результате вражеского обстрела
20:39 В Киеве сообщили о минировании Южного и Центрального ж/д вокзалов
20:26 В Украине впервые пройдут военные учения "Три меча"
19:58 Украину накроют мощные ливни (КАРТА)
19:49 В Киеве обвалился мост: движение заблокировано (ФОТО)
19:28 В Вышгороде мужчина устроил стрельбу возле горсовета
18:59 Часть Одесчины осталась без света
18:48 Стало известно, кому надо устанавливать приложение «Вдома» для въезда в страну
17:22 В Украине "завис" рынок земли: что пошло не так
16:49 Из Украины пытались вывезти ценную икону под видом "кухонной доски"
16:01 Врач рассказала, как поднять иммунитет и защититься от COVID-19
14:00 Новости космоса: Телескоп Hubble показал две гигантские галактики (ФОТО)
13:58 Появилось видео затопления российского Сочи: машины под водой, люди плавают по улицам (ФОТО. ВИДЕО)
13:40 Россия запретила мороженое, газировку и ячмень из Украины
12:20 Умер оскароносный режиссер Владимир Меньшов
11:51 Английская пресса раскритиковала "странный поступок" Ярмоленко в матче Евро-2020 (ВИДЕО)
11:34 Названы продукты, способные остановить старение человека
11:32 Какую биржу криптовалют выбрать с приложением для iPhone и Android?
11:25 Кража госземель: ГБР расследует противоправную схему вывода из госсобственности 50 га леса возе Киевского моря (ФОТО)
11:09 Столичный таксист ударил и вышвырнул из авто пассажирку (ВИДЕО)
10:53 "Стоит быть осторожными": На киевском пляже заметили скорпиона (ФОТО)
10:42 Американская авиация и военные корабли поддержали День ВМС Украины (ФОТО)
10:41 Россия готовится атаковать Украину, - Бутусов
09:20 В Каспийском море произошло землетрясение: горит нефтедобывающая платформа (ВИДЕО)
09:15 Украинец умер после вакцинации. В Pfizer/BioNTech отреагировали
08:57 Ржавые конструкции и трещины в асфальте: как выглядит автовокзал "Западный" в оккупированном Донецке. ФОТО
08:50 Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территории
08:44 Потоп в оккупированном Крыму: реки вышли из берегов (ВИДЕО)
08:40 Из-за опасности "Дельта" ужесточили карантин. Какие ограничения сегодня действуют
08:31 От обломков вражеского снаряда на Донбассе погиб украинский военный медик
08:15 Названа самая вакцинированная страна мира: более 70% получили две прививки
04.07.2021 г.
23:23 Курьез: американцу на счет по ошибке банка зачислили 50 миллиардов долларов. ФОТО
18:53 Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар был задержан полицией в состоянии наркотического опьянения. ФОТО
18:39 Украинские болельщики встретили сборную Украины по футболу в "Борисполе". ФОТО
17:38 Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)
13:25 В Херсонской области был зафиксирован смерч. ФОТО
11:30 "Сравнивать армию России с НАТО – все равно что сравнивать "Запорожец" и Tesla", - капитан ВМС США
11:22 Сингапурский самолет экстренно сел в России из-за инсульта у стюарда
10:41 Украина заявляет о "шантаже" со стороны Газпрома, сокращающего поставки газа в Европу
09:50 В Киеве уволили учительницу, которая избила школьника с аутизмом (ВИДЕО)
09:40 Японские спасатели нашли живыми 19 человек в районе схода оползня (ВИДЕО)
09:09 Корабли НАТО зашли в порт Одессы
09:00 Автомеханик превратил старый Volkswagen Kombi в настоящий дом на колесах. ФОТО
08:52 Это был отличный турнир для сборной Украины, горжусь нашей страной, - Илья Забарный
08:45 Шесть человек погибли: на Гаити потерпел крушение частный самолет. ФОТО
03.07.2021 г.
23:23 Убытков на 65,2 млн гривен: иностранное судно выбросило во внутренние морские воды Украины 8,5 тонны пальмового масла. ФОТО
21:43 Природа побеждает: как в Чернобыльской зоне исчезают целые села. ФОТО
20:32 Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)
20:29 Огромная очередь дальнобойщиков скопилась на польско-украинской границе
20:03 Ахметов включил шантаж. ДТЭК обвалила цены на электроэнергию в Украине
18:53 Украина расследует причины смерти мужчины вскоре после прививки от COVID-19
18:27 Лукашенко обвинил западные страны в очередной попытке его свержения
18:04 Российские военные самолеты отработали бомбардировку кораблей НАТО в ходе учений в Черном море
17:32 Машину два раза подкинуло в воздухе: в Днепре столкнулись две иномарки. ФОТО. ВИДЕО
17:23 Открытие памятника принцессе Диане: почему не было Кейт Миддлтон
16:18 Матч Украина-Англия: в сети появились курьезные фотожабы
14:53 Евро-2020: Украинский силач Новиков ожидает захватывающего триллера в матче Украина - Англия
14:01 За пару минут выгорел дотла: в США на ходу загорелся электрокар Tesla Model S Plaid. ФОТО
13:31 Стала известна стоимость разработки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун"
12:37 В Украину возвращается сильная жара: Синоптики дали летний прогноз
11:53 Кличко верит в победу сборной Украины над Англией в четвертьфинальном поединке Евро-2020
10:53 Нардеп Шевченко стал "героем парковки" и снова попал в скандал. ФОТО
10:51 «Идиотизм»: Принуждение женщин-военнослужащих маршировать на каблуках разгневало украинцев, - The Guardian
10:50 Евро 2020: Посольство Британии перед важным матчем напомнило о Донецке и Крыме
Все новости »

Мировой парк истребителей F-35 достиг 400000 летных часов

Главная » Последние новости » Новости мира » Мировой парк истребителей F-35 достиг 400000 летных часов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мировой парк истребителей-невидимок пятого поколения F-35 Lightning II достиг выдающегося показателя - 400 000 летных часов. 

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

«Эта веха является свидетельством самоотверженной работы совместных правительственных, военных и промышленных групп, поддерживающих, обслуживающих, эксплуатирующих и летающих на F-35 по всему миру», — сказала Бриджит Лодердейл, вице-президент и генеральный менеджер программы Lockheed Martin F-35.

«С каждой доставкой и каждым часом полета предприятие становится более зрелым и эффективным, и мы сосредоточены на том, чтобы продолжать поставлять наиболее функциональные и доступные истребители 5-го поколения».

F-35 5-го поколения сегодня участвует в боевых действиях, и его передовые возможности продолжают помогать мужчинам и женщинам в униформе проводить операции по всему миру. Это самый продвинутый узел в сетецентрической архитектуре боевых действий 21 века, соединяющий ресурсы в боевом пространстве, повышая эффективность и позволяя быстро принимать решения, давая пилотам преимущество перед любым противником и позволяя им выполнить свою миссию и вернуться домой в безопасности.

Читайте: Исключение Турции из программы F-35 повлечет подорожание двигателей для этих истребителей

Более 165 000 летных часов — около 41% от общего количества — было налетано на боевых и боевых F-35.

На сегодняшний день F-35 эксплуатируется с 21 базы по всему миру, причем девять стран используют F-35 на своей территории. Сегодня в эксплуатации находится более 655 F-35, на которых прошли обучение более 1380 пилотов и 10 670 человек обслуживающего персонала.
Экономические новости youtube
Посещений: 309

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Все статьи



Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Турецкие военные научили котенка маршировать (ВИДЕО) (10603)

Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО (4991)

Появилось видео затопления российского Сочи: машины под водой, люди плавают по улицам (ФОТО. ВИДЕО) (3590)

Из Турции не могут вылететь украинцы: подробности (3500)

Китайцы установили надстройку на палубу первого в своей истории «суперавианосца» (3257)

Экс-премьеры Германии, Франции продались России. Мне стыдно, - Грибаускайте (2402)

Появилось видео горящей под водой нефти в Мексиканском заливе (ВИДЕО) (1868)

В Канаде в ходе массовых протестов повалили памятники королевам Виктории и Елизавете ІІ. ФОТО (1670)

Эпидемия коронавируса уже была около 20 тысяч лет назад: подробности (1551)

Сексуальное насилие в католической церкви: в Польше обнародовали важные данные (1549)

Армия

Радиолокационная станция «Мангуст»
Гранатомет Mk 47 Striker (США)
Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Бронетранспортер Pandur II (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Маркевич
Мирон
Бахтеева
Татьяна
Климкин
Павел
Розенко
Павел
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Турецкие военные научили котенка маршировать (ВИДЕО) (10593)

На чувство юмора жара не влияет: в Сети появились смешные фотожабы (8088)

Матч Украина-Англия: в сети появились курьезные фотожабы (7856)








Экономические новости youtube



Декларация





bigmir)net TOP 100

 