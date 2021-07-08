РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

08.07.2021 г.
12:54 Курьез: на торговом центре в Японии установили гигантскую мяукающую кошку (ВИДЕО)
12:45 Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
08:45 Руди Джулиани отстранен от юридической практики в Вашингтоне
08:27 Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post
08:09 В масштабной кибератаке группировки REvil был использован код, обходящий компьютеры на русском языке
08:00 История подошла к концу: контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
07:15 В Китае на аукционе продадут слишком робких полицейских собак
Все новости мира

Аналитика

08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...
07.07.2021

Параноидальные страдания путинской России

Параноидальные страдания путинской России
Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле ...
06.07.2021

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Трудно понять, какими резонами пользуются чиновники, когда сочиняют экономические прогнозы...

Последние новости

08.07.2021 г.
13:40 Число вакансий для украинских рабочих за рубежом выросло почти в два раза
13:21 Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО
13:20 Роботов-псов от Boston Dynamics научили синхронно танцевать: видео танца стало хитом
13:00 Новинку Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах (ФОТО)
12:57 Рынок недвижимости: Как изменились цена на жилье в разных городах
12:54 Курьез: на торговом центре в Японии установили гигантскую мяукающую кошку (ВИДЕО)
12:45 Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
12:43 Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада (ФОТОрепортаж)
12:35 Шмыгаль рассказал о 5G-планах для украинской власти
12:30 Украинский курорт ушел под воду: ливнями затопило базы отдыха (ФОТО)
12:17 "Миллион полностью вакцинированных украинцев": Украина активно наращивает темп вакцинации от COVID-19 - МОЗ
12:10 Самые интересные и яркие моменты чемпионата по футболу Евро-2020
12:00 В Киеве снова грязный воздух: концентрация вредных веществ превышает норму
11:28 Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, - Time
11:17 "Вечный вирус": коронавирус никогда не исчезнет, а коллективный иммунитет недостижим - ученые
10:51 Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО)
10:43 Кто в Украине получит пенсию 10 тысяч гривен. Два условия
10:42 В Украине впервые провели уникальную операцию с помощью робота (ФОТО)
10:32 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию
10:32 Всемирный день шоколада-2021: сколько стоит самый дорогой шоколад в мире
10:30 В Украине упростили проверку автомобилей
10:26 Глобальная схватка США и Китая за военные технологии украинской компании "Мотор Сич"
10:01 Осложнения COVID-19: у детей в Украине все чаще фиксируют опасный воспалительный синдром
10:00 На нефтяном рынке назревает хаос. Что будет с ценами на "черное золото"?
09:38 Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)
09:34 Конгресс может заставить Байдена остановить "Северный поток-2", – экс-посол США
09:20 ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего
08:45 Руди Джулиани отстранен от юридической практики в Вашингтоне
08:27 Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post
08:23 Война на Донбассе: Водяное обстреляли просроченными боеприпасами РФ, – ОБСЕ
08:09 В масштабной кибератаке группировки REvil был использован код, обходящий компьютеры на русском языке
08:00 История подошла к концу: контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
07:45 В Китае начнут выпуск копии знаменитой модели Volkswagen
07:15 В Китае на аукционе продадут слишком робких полицейских собак
07:00 В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева
07.07.2021 г.
23:45 В Дубае на нефтяном танкере прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
23:38 "Молния ударила четыре раза": Джип Grand Cherokee блестяще встретил серьезную опасность (ВИДЕО)
23:09 СБУ блокировала переправку нелегалов в ЕС
22:47 Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться
22:21 В Ираке американскую базу обстреляли ракетами: есть пострадавшие
22:00 В Украине начались сложности с растаможкой "евроблях" из некоторых стран
21:49 Нацбанк изменит дизайн некоторых монет
21:38 Как будут использоваться COVID-сертификаты внутри Украины
21:28 Кучи мусора: что происходит на пляжах оккупированного Крыма после затопления. ФОТО
21:20 Украина возобновит исследование Мирового океана
20:49 "Внесут в Книгу рекордов Гиннеса": в Дании построили невероятный замок из песка (ФОТО)
20:31 Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО
20:28 Стали известны первые результаты работы системы автоматической оценки недвижимости
19:59 Папа теперь может официально уйти в декрет: подробности
19:48 В Украине создадут "москитный флот", - Таран
19:17 В Киеве заметили роскошный Rolls-Royce (ФОТО)
18:48 В Карпатах произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел в обрыв
18:28 НБУ может начать выпуск цифровых денег: как отразится на экономике
17:51 Оккупанты Крыма продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей журналиста Есипенко
17:27 В своей резиденции застрелен президент Гаити
17:06 В Минэкономики рассказали о перспективах экономического роста
17:00 Венгрия готова оказывать поддержку Украине, но требует уважения к меньшинствам, - Сийярто
16:58 Цены на бензин продолжают стремительно расти
16:27 "Шаг к ядерному оружию": ЕС обеспокоен решением Ирана производить уран
16:01 Кабмин сделал еще один важный шаг к запуску накопительных пенсий
15:42 Глава транспортного комитета Рады Кисель монополизирует доступ рынка к карьерам «Укрзализныци» - СМИ
15:06 В оккупированном Крыму российские ученые проводят незаконные раскопки: найдено более миллиона находок. ФОТО
14:00 В Китае ввели в эксплуатацию поезд с прозрачным полом (ФОТО)
13:53 Зеленский захотел конкретики от НАТО: Блинкен озвучил пять реальных шагов
13:21 В Кривом Роге запланировали закрытие порядка трети существующих школ, – блогер
13:00 Ученые выяснили, где в человеческом организме прячется и размножается коронавирус
12:30 В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы затронет
12:30 Евро-2020: серия пенальти определила первого финалиста
12:27 Военные корабли Великобритании будут возле Крыма: Лондон предупредил Москву
11:54 Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)
11:48 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию с осуждением действий РФ
11:48 В Зимбабве выпустили банкноту самого большого номинала стоимостью всего $0,60
11:38 Трагедия Мораты и триумф Манчини: как Италия выиграла у Испании и вышла в финал Евро-2020
11:38 В ВОЗ назвали препараты, которые спасают при тяжелых случаях COVID
11:25 Вирусологи обнаружили новый способ борьбы с COVID-19
11:12 В Киеве взлетят тарифы на отопление: сколько придется платить
11:00 Хакеры РФ атаковали партийный орган республиканцев США - источники
10:39 Китайские ученые хотят изменить траекторию движения гигантского астероида запуском более 20 ракет
10:31 Автоматическое списание долгов с карт: В Минюсте дали пояснение украинцам
10:31 Трамп признан одним из худших президентов в истории США
10:00 В Украине дали неутешительный прогноз по штамму Дельта
09:47 Северной Корее грозит «тяжелый голодный период», - ООН
09:46 У каждого третьего жителя Украины есть антитела к коронавирусу, - Радуцкий
09:45 "Острова долгожителей": Генетик рассказал, у кого украинцам нужно «подсмотреть» рецепт долголетия
09:25 Врачи считают, что подростки подвержены «долгому ковиду»
09:20 УЗ больше не будет убыточной: новые тарифы принесут до 18-20 млрд грн в год – Кубраков
Все новости »

Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира

Главная » Последние новости » Новости мира » Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
 
Печать Отправить на почту

 

 

Крошечный канадский городок Литтон стал обладателем мрачного рекорда. На днях здесь была зафиксирована самая высокая температура в Канаде за всю историю беспрецедентной жары, которая за неделю унесла жизни сотен людей и вызвала более 240 лесных пожаров по всей Британской Колумбии, большинство из которых все еще горят.

В Литтоне температура достигла 49,6 градуса по Цельсию (121,3 градуса по Фаренгейту), что поразительно для городка с населением всего 250 человек, расположенного в горах, где максимальная температура в июне обычно составляет около 25 градусов. Однако на прошлой неделе ночи здесь были жарче, чем обычно бывают дни, в регионе, где редко используются кондиционеры, а дома спроектированы так, чтобы сохранять тепло. Об этом пишет ВВС, информируют Экономические новости.

Теперь пожары превратили большую часть Литтона в пепел и заставили его жителей, а также сотни людей вокруг них, спасаться бегством.

Ученые уже несколько десятилетий предупреждают, что изменение климата приведет к тому, что волны жары станут более частыми и более интенсивными. Это реальность, которая сейчас проявляется не только в Канаде, но и во многих других частях Северного полушария, которые все больше становятся непригодными для жизни.

Читайте: Агенство NASA показало, как изменение климата меняет нашу планету (ФОТО)

На прошлой неделе на северо-западе Америки расплавились дороги, а жителей Нью-Йорка попросили не пользоваться высокоэнергетическими приборами, такими как стиральные и сушильные машины, и, как это ни больно, даже кондиционерами, ради сохранения энергосистемы.

В России 23 июня в Москве была зафиксирована самая высокая в истории июньская температура — 34,8 градуса, российский город Сочи ушел под воду, а сибирские фермеры пытаются спасти свои посевы от гибели в условиях продолжающейся жары. Даже за полярным кругом температура поднялась до 30 градусов.
Всемирная метеорологическая организация пытается подтвердить самую высокую температуру к северу от полярного круга за все время ведения учета, после того как 20 июня метеостанция в сибирском Верхоянске зафиксировала 38-градусный день.

В Индии десятки миллионов людей на северо-западе страны пострадали от аномальной жары. Индийский метеорологический департамент в среду классифицировал столицу, Нью-Дели, и города в ее окрестностях как переживающие «сильную экстремальную жару», когда температура постоянно держалась на уровне 40 градусов, что более чем на 7 градусов выше, чем обычно, говорится в сообщении. Жара, наряду с поздним муссоном, также осложняет жизнь фермеров в таких районах, как штат Раджастхан.

Читайте: Климатолог рассказала о причинах аномальной жары в Украине

Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира

А в Ираке власти объявили в четверг государственный выходной в нескольких провинциях, включая столицу Багдад, поскольку после того, как температура превысила 50 градусов, а система электроснабжения вышла из строя, стало слишком жарко для работы или учебы.

Эксперты, беседовавшие с CNN, сказали, что трудно точно определить, насколько связаны между собой эти погодные явления, но вряд ли можно считать совпадением тот факт, что волны жары обрушиваются на несколько частей Северного полушария в одно и то же время.

«Системы высокого давления, которые мы наблюдаем в Канаде и США, все эти системы управляются так называемым струйным течением — полосой очень сильных ветров, которая находится над нашими головами, на высоте около 30 000 футов, где летают самолеты», — сказала Лиз Бентли, исполнительный директор Королевского метеорологического общества Великобритании, в интервью CNN.

Бентли объяснила, что конфигурация струйного течения препятствует эффективному движению погодных систем по их обычному пути с запада на восток.

«Этот струйный поток стал волнистым, и он застрял в том, что мы называем блоком Омега, потому что он имеет форму греческой буквы Омега, и когда он попадает в этот блок, он никуда не движется, он блокирует его», — сказал Бентли. «Таким образом, высокое давление, которое создавалось, просто застревает на несколько дней или недель подряд, и эти «Омеги» появляются в разных частях Северного полушария».

Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира

В США то же самое произошло в середине июня на юго-западе, побив рекорды в Мексике и таких местах, как Финикс в Аризоне. Пару недель спустя купол высокого давления образовался над Северо-Западом, побив рекорды в Вашингтоне, Орегоне и на юго-западе Канады.

«Мы наблюдали беспрецедентные температуры — рекорды были побиты не просто на несколько градусов, а абсолютно побиты», — сказал Бентли.

Среди некоторых политических лидеров растет понимание того, что изменение климата является движущей силой, подпитывающей многие экстремальные погодные явления, особенно тепловые волны и штормы.

«Изменение климата приводит к опасному сочетанию экстремальной жары и продолжительной засухи», — заявил на днях президент США Джо Байден. «Мы наблюдаем лесные пожары большей интенсивности, которые распространяются с большей скоростью и длятся намного дольше традиционных месяцев, традиционных месяцев пожароопасного сезона».

Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира

Ученые работают над сложными инструментами, которые позволят быстро оценить, насколько сильно изменение климата могло повлиять на то или иное погодное явление.

«Мы провели быстрое исследование атрибуции, чтобы быстро получить ответы на вопрос «Какова роль изменения климата?»», — сказал метеоролог Управления метеорологии Великобритании Никос Кристидис, который разрабатывал симуляторы для проведения такого анализа.

«Мы обнаружили, что без влияния человека было бы практически невозможно установить новый рекорд и такой жаркий июнь в этом регионе», — сказал он, имея в виду область, включающую пострадавшие районы Канады и США.

Кристидис сказал, что в прошлом, без антропогенного изменения климата, экстремальная жара на северо-западе США или юго-западе Канады случалась бы «раз в десятки тысяч лет». В настоящее время, по словам Кристидиса, это может происходить раз в 15 лет или около того.

Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира

А если выбросы парниковых газов продолжатся? Кристидис говорит, что к началу века это будет происходить не реже, чем раз в год или два.

Несколько стран, включая США, Великобританию и страны Европейского союза, недавно увеличили свои обязательства (некоторые из них значительно, но многие ученые и активисты говорят, что они все еще не достаточно сильны), чтобы сдержать средние глобальные температуры в пределах 1,5 C выше доиндустриального уровня. Мировые лидеры обязались в Парижском соглашении 2015 года стремиться к этому пределу, чтобы предотвратить наиболее катастрофические последствия изменения климата.

Климатические группы также призвали Канаду увеличить свои обязательства и отказаться от использования нефти и газа.

«Это самая смертоносная погода в истории для Тихоокеанского северо-запада США и юго-запада Канады. Потери и отчаяние, вызванные экстремальной жарой и разрушительными пожарами в Канаде, являются напоминанием о том, что еще грядет по мере усиления климатического кризиса», — сказал Эдди Перес, менеджер по международной климатической дипломатии Climate Action Network Canada.

Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира

«Канада переживает исторические потери и убытки, вызванные климатом, и в то же время не вносит свою адекватную лепту в борьбу с опасным изменением климата. Будучи производителем нефти и газа, Канада по-прежнему рассматривает возможность расширения использования ископаемых видов топлива, что напрямую связано с повышением глобальной температуры.»
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 191

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Все статьи



Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Высота сугробов достигала 60 сантиметров: известный французский курорт засыпало снегом. ФОТО (5010)

Китайцы установили надстройку на палубу первого в своей истории «суперавианосца» (3893)

Появилось видео затопления российского Сочи: машины под водой, люди плавают по улицам (ФОТО. ВИДЕО) (3835)

Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться (2937)

Уже не погуляют: жителей Австралии начнут штрафовать за прогулки их котов по улице (2412)

Появилось видео горящей под водой нефти в Мексиканском заливе (ВИДЕО) (1874)

Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post (1744)

В Канаде в ходе массовых протестов повалили памятники королевам Виктории и Елизавете ІІ. ФОТО (1673)

Названа самая вакцинированная страна мира: более 70% получили две прививки (1467)

В Австрии огромный питон выплыл из унитаза и укусил мужчину (1455)

Армия

Бронированный автомобиль KRAZ SPARTAN (СПАРТАН)
Гранатомет Mk 47 Striker (США)
Бронетранспортер OT-64 SKOT (Чехия, Польша)
Беспилотный летательный аппарат IAI Eitan (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Новинский
Вадим
Рыбак
Владимир
Тарасюк
Борис
Бальцерович
Лешек
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курйоз: Кішка-модель, яка працює на китайських автовиставках, отримує понад 40 тис грн за вихід (ФОТО) (5127)

В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева (3656)

Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться (2935)

Неймовірна краса на столичному озері: Тельбін потопає у різнокольорових водяних ліліях (ФОТО) (1898)

Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО (1885)

Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post (1738)

В Австрии огромный питон выплыл из унитаза и укусил мужчину (1452)

Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада (ФОТОрепортаж) (954)

"Внесут в Книгу рекордов Гиннеса": в Дании построили невероятный замок из песка (ФОТО) (841)

ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего (832)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (8223)

Матч Украина-Англия: в сети появились курьезные фотожабы (7967)

Более трех километров одесского лимана "усыпано" мертвой рыбой. ФОТО (7506)








Экономические новости youtube



Обдерут





bigmir)net TOP 100

 