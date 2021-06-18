Рядом с Сирией и Суданом: Эксперты оценили уровень миролюбия россиян

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У россиян есть целый список "недружественных стран". И не только официальный, так как почти весь внешний мир там оценивают враждебно

Экспертами международной организации Vision of Humanity составлен рейтинг миролюбия государств нашей планеты. В десятке самых немиролюбивых, в компании с Суданом, Ираком и Сирией оказались украинские соседи россияне. Их разместили на на 154 месте. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на отчет Vision of Humanity.

Отмечается, что продолжающаяся варваризация и обнищание современной России с большим количеством тюремного населения, лишают россиян шансов на изменение ситуации. В прошлом году РФ также была в последней десятке.

В тройке самых миролюбивых стран мира — Исландия, Новая Зеландия и Дания. Замыкает первую «мирную» десятку Канада. К сожалению, украинцы также находятся далеко не в первой половине списка. Нашу страну Vision of Humanity разместили на 142 место.

В своем рейтинге эксперты учли различные индикаторы, обратив внимание на безопасность в обществе, милитаризацию, продолжительные конфликты. Речь идет об уровне убийств, количество тюремного населения и тд.

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Отметим, ранее эксперты Global Firepower, который каждый год составляют рейтинг лучших армий, в 2021 году отдала Украине 25 место.