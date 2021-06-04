Сирию обвинили в 17 случаях применения химического оружия

Главная » Последние новости » Новости мира » Сирию обвинили в 17 случаях применения химического оружия Сирию обвинили в 17 случаях применения химического оружия

Закрыть Отправить

Глава международной службы по надзору за химическим оружием сообщил Совету Безопасности ООН, что его эксперты расследовали 77 обвинений против Сирии, и пришли к выводу, что в 17 случаях химическое оружие было вероятно или определенно использовано.

Фернандо Ариас назвал «тревожной реальностью» то, что через восемь лет после того, как Сирия присоединилась к Конвенции о химическом оружии, которая запрещает производство или использование такого оружия, остается много вопросов по поводу ее первоначального объявления о своем оружии, запасах и ее текущей программы. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Associated Press.

В четверг он сказал, что Организация по запрету химического оружия рассмотрит новый вопрос на своих следующих переговорах с Сирией — «присутствие нового агента в химическом оружии, обнаруженного в образцах, собранных в больших контейнерах для хранения в сентябре 2020 года».

Ариас сказал, что он отправил письмо, информирующее сирийское правительство о своем намерении направить группу ОЗХО для изучения этого вопроса с 18 мая по 1 июня, и запросил визы, но так и не получил ответа. Он сказал, что сообщил Дамаску, что переносит визит на 28 мая.

Поскольку до 26 мая ответа из Сирии не последовало, он сказал: «Я решил отложить миссию до дальнейшего уведомления».

Читайте: Российская авиация бомбит Идлиб, российского посла вызвали в МИД Турции - СМИ

Сирию вынудили присоединиться к Конвенции о запрете химического оружия в сентябре 2013 года. К августу 2014 года правительство президента Башара Асада заявило, что уничтожение его химического оружия завершено. Но первоначальное заявление Сирии в ОЗХО остается спорным.

В апреле 2020 года следователи ОЗХО обвинили сирийское правительство в трех химических атаках в 2017 году. Исполнительный совет ОЗХО в ответ потребовал от Сирии предоставить подробности.

Когда этого не произошло, Франция в ноябре представила проект мер от имени 46 стран, чтобы приостановить действие «прав и привилегий» Сирии в рамках глобального надзорного органа. В ходе беспрецедентного голосования 21 апреля ОЗХО приостановила действие прав Сирии до тех пор, пока не будут решены все нерешенные вопросы.

Читайте: The Washington Times: США ввели новые санкции против России

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд возразила, что «факты этого дела ясны».

«В первоначальной декларации Сирии о химическом оружии есть 20 нерешенных вопросов, что вызывает глубокую озабоченность», — сказала она. «ООН и ОЗХО приписывают сирийскому режиму восемь атак с применением химического оружия. Ясно, что режим сохраняет потенциал химического оружия и готовность его использовать».

Вудворд сказала, что Совет Безопасности будет продолжать настаивать на полном сотрудничестве Сирии с ОЗХО, «а также на полном и поддающемся проверке уничтожении химической программы Сирии».

Заместитель посла США Ричард Миллс сказал, что «никакая дезинформация — поддерживаемая Сирией и ее очень небольшим числом сторонников — не может опровергнуть или уменьшить достоверность доказательств, представленных нам ОЗХО».

«Режим Асада, поддерживаемый Россией, продолжает игнорировать призывы международного сообщества полностью раскрыть и достоверно уничтожить его программу создания химического оружия», — сказал Миллс. «Без ответственности за зверства, совершенные против сирийского народа, прочный мир в Сирии останется недосягаемым. Соединенные Штаты в очередной раз призывают к справедливости и ответственности как к важнейшим компонентам, которые помогут продвинуть Сирию к политическому урегулированию конфликта».