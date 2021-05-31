Ёлкин показал, зачем на самом деле Лукашенко летал к Путину

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Александр Лукашенко слетал в Сочи, чтобы поговорить с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко прилетел встретился в Сочи Владимиром Путиным. Встреча за закрытыми дверями с ужином и чаепитием продолжалась пять часов пятнадцать минут. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на DW, прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. Известный российский художник Сергей Ёлкин в свежей карикатуре показал, зачем же на самом деле летал Лукашенко к Путину:

Напомним, ранее Экономические Новости рассказывали о том, как именно встречу Путина и Лукашенко видит художник Сергей Ёлкин.