Украина снабдит Литву колючей проволокой для строительства заграждения на границе с Беларусью

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Украина предоставит Литве колючую проволоку для строительства заградительного барьера на границе с Беларусью, согласно решению, принятому на заседании правительства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина решила предоставить Литве «гуманитарную помощь» в виде колючей проволоки в связи с критической ситуацией на границе с Беларусью, информируют Экономические новости.

По словам Кулебы, Литва сама попросила Украину о предоставлении колючей проволоки.

Количество нелегальных мигрантов, которые въезжают в Литву из Беларуси, значительно увеличилось. За последний день был задержан 171 мигрант, что является рекордным числом.

В начале июля Литва объявила чрезвычайное положение в связи с наплывом мигрантов из Беларуси.

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Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направило в Литву и Латвию пограничную миссию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Литовские военные начали возводить заграждения из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Эстония также отправит Литве колючую проволоку для строительства заграждения.

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В последние месяцы Литва столкнулась с почти двадцатикратным увеличением потока нелегальных иммигрантов из Беларуси. Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.

Литовское правительство решило укрепить границу армией и создать дополнительный физический барьер, установив ограждение из колючей проволоки.

Ограждение будет построено из проволоки в виде спиральных витков, которые накладываются друг на друга и соединяются специальными колышками. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас пояснил, что этот барьер предназначен для того, чтобы на короткое время задержать мигрантов на границе до прибытия пограничников.

Беларусь перестала задерживать мигрантов с Ближнего Востока и Африки (и, по неофициальной информации, дошла до того, что доставляла их через иракские авиалинии) после того, как Европейский Союз ввел санкции против режима Лукашенко после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.