Российские миллиардеры подали в суд на журналиста из Великобритании из-за книги о Путине

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В среду на британскую журналистку и ее издателя в лондонском суде подали иск о клевете владелец футбольного клуба "Челси" миллиардер Роман Абрамович и другие богачи из России из-за книги о власти президента Владимира Путина.

В книге Кэтрин Белтон «Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию, а потом взялся за Запад» рассказывается о росте богатства и власти бывшего агента КГБ Путина и его окружения после распада Советского Союза, информируют Экономические новости.

Абрамович утверждает, что заявление в книге о том, что он купил футбольную команду «Челси» в 2003 году по указанию Путина, является «ложным и клеветническим». Он подал иск против Белтона, бывшего корреспондента Financial Times в Москве, и издателя HarperCollins в Высокий суд.

Против Белтона также подан иск за клевету со стороны российской государственной энергетической компании «Роснефть», а против издательства подан иск от российского бизнесмена Михаила Фридмана. На HarperCollins также подал в суд российский банкир Петр Авен за якобы имевшие место нарушения защиты данных.

Общественные организации, выступающие за свободу слова, выразили тревогу по поводу этого дела, заявив, что богатым людям слишком легко использовать британские суды, чтобы заставить замолчать критиков. HarperCollins заявила, что планирует «решительно» защищать себя.

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Британский адвокат Хью Томлинсон представляет Абрамовича, Фридмана и Авена. В среду он отрицал наличие какой-либо «координации» между истцами. Томлинсон сказал, что эти три человека обратились к нему «случайно и совершенно независимо».

Адвокат также отрицал, что претензии являются атакой на свободу слова и журналистику, утверждая, что книга «позиционирует себя как серьезный труд о современной истории, но, к сожалению, в ней встречаются заведомо ложные сведения».

Заседание суда продлится два дня.

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