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Китай строит уже второе шахтное поле для ядерных ракет

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай строит уже второе шахтное поле для ядерных ракет
 
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После того как в июне этого года появились сообщения о первом китайском шахтном поле для ядерных ракет, представители Ассоциации американских ученых (FAS) обнаружили еще один такой объект в окрестностях города Хами в Восточном Синьцзяне.

Спутниковые снимки, полученные исследователями FAS Мэттом Кордой и Хансом Кристенсеном, показывают, что Китай начал строительство второго поля в марте этого года, возведя купольные укрытия над 14 шахтами и продолжая работы над еще 19 объектами, информируют Экономические новости.

По оценкам FAS, в конечном итоге на этом участке может разместиться 110 шахтных колодцев, судя по сетчатым очертаниям комплекса.

Как видно на спутниковых снимках, предоставленных FAS компанией Planet Labs, полигон межконтинентальных баллистических ракет очень похож на тот, который был обнаружен ранее в этом году в пустыне недалеко от северо-западного города Юмень.

Количество новых строящихся китайских шахт превышает количество МБР шахтного базирования, эксплуатируемых Россией, и составляет более половины всех сил МБР США, по данным FAS.

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По подсчетам, в настоящее время Китай располагает запасом от 250 до 350 единиц ядерного оружия и почти таким же количеством строящихся шахтных пусковых установок. Хотя фактическое количество ракет, предназначенных для этих шахт, неизвестно, не исключено, что некоторые из них могут быть шахтами-обманками.

По оценкам FAS, китайские МБР потенциально могут нести более 875 боеголовок, если после завершения строительства ракетные шахтные поля Юймень и Хами будут полностью укомплектованы.

Темпы строительства Китаем шахтных пусковых установок противоречат проводимой в стране на протяжении десятилетий политике минимального сдерживания, которая, похоже, меняется при президенте Си Цзиньпине.

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Новые МБР DF-41 и баллистические ракеты подводных лодок JL-3 будут способны нести несколько боеголовок, в то время как существующие МБР DF-5B уже модернизируются и могут нести до пяти боеголовок (MIRV).

Китай строит уже второе шахтное поле для ядерных ракет
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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