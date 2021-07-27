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Град размером с апельсин обрушился на Италию. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Град размером с апельсин обрушился на Италию. ФОТО
 
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В северной части Италии выпал град огромных размеров

В этом году непогода атакует практически все страны в мире. В то время как некоторые территории изнывают от сильно жары, другие засыпает снегом посреди лета. На этот раз в северной Италии на города обрушился град огромных размеров. За пол часа непогода буквально уничтожила около сотни машин, припаркованных на улице. Также пострадали крыши и окна домов. Потому что размер такого града достигал целого апельсина. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Сorriere della Serra.

Град размером с апельсин обрушился на Италию. ФОТО
Град размером с апельсин обрушился на Италию. ФОТО
Град размером с апельсин обрушился на Италию. ФОТО

На трассе A1, связывающей север и юг Италии, на участке между Пармой и Пьяченцой под град попало больше сотни авто.  Они получили значительные повреждения, произошли многочисленные аварии, движение транспорта было остановлено на несколько часов. Люди не могли добраться до дома и прятались в кафе и ресторанах. Находиться на улице было просто опасно для жизни. Потому что удар таким градом по голове мог закончиться для человека летальным исходом.

Также в регионе затопило ряд дорог, местами люди остались без электричества.

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Град испортил урожай, который уже должны были собирать. По данным Italiafruit News, град уничтожил виноградники и около 600 гектаров яблоневых садов в долине Валь-ди-Нон. Таким образом целый год работы фермеров оказался насмарку. Они не смогут теперь собрать урожай и как результат останется без заработка и средств к существованию.
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