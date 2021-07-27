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Авианосец Великобритании вошел в Южно-Китайское море, несмотря на угрозы Пекина

Главная » Последние новости » Новости мира » Авианосец Великобритании вошел в Южно-Китайское море, несмотря на угрозы Пекина
 
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Авианосец Соединенного Королевства HMS Queen Elizabeth во вторник вошел в Южно-Китайское море и прибыл в Сингапур, несмотря на многочисленные прямые предупреждения Пекина держаться подальше от этого региона.

Заход британского военного корабля в Южно-Китайское море — это очередное обострение напряженности между китайскими военными и британскими союзниками, включая США и Австралию, информируют Экономические новости.

Это событие оживило дискуссии о притязаниях Китая на территорию площадью почти 1,3 миллиона квадратных миль как на часть своей суверенной территории — то, на что, по словам Пекина, он имеет права в соответствии с Конвенцией по морскому праву.

На прошлой неделе Китай раскритиковал репортаж NBC об Олимпийских играх за то, что он показал «неполную карту» своих территорий, не включив в нее Тайвань и Южно-Китайское море как находящиеся под его владением.

Однако решение Международного суда в Гааге от 2016 года отвергло претензии Китая и позволило США, Великобритании и Австралии проводить обычные операции по обеспечению свободы судоходства (FONOPs) в некоторых частях Южно-Китайского моря.

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В соответствии с этим решением, принятым в 2016 году, британский военный корабль проигнорировал предупреждения Пекина и вошел в Южно-Китайское море для проведения учений FONOP.

«Эти учения, направленные на повышение оперативной совместимости и координации между двумя военно-морскими силами, опираются на глубокое и давнее оборонное партнерство между Великобританией и Сингапуром. Это также первый случай, когда корабли 5-го поколения ударной авианосной группы Королевских ВМС проводят учения вместе с РСН», — говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании во вторник.

Министр обороны США Ллойд Остин присоединился к британцам, осудив продолжающиеся претензии Китая на весь регион Южно-Китайского моря.

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«Притязания Пекина на подавляющую часть Южно-Китайского моря не имеют никаких оснований в международном праве. Это утверждение попирает суверенитет государств региона. Мы продолжаем поддерживать прибрежные государства региона в отстаивании их прав по международному праву», — заявил во вторник министр обороны США.

Но китайские официальные лица осудили вхождение в регион британских и американских военных кораблей, а пресс-секретарь министерства обороны Тан Кэфэй заявил во вторник газете South China Morning Post: «Китайская сторона считает, что Южно-Китайское море не должно превратиться в море соперничества великих держав, где доминируют оружие и военные корабли». Настоящий источник милитаризации Южно-Китайского моря исходит от стран за пределами этого региона, которые посылают свои военные корабли за тысячи километров от дома, чтобы напрячь мускулы. Китайские военные примут необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море.»
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 142

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