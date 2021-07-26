В США в результате столкновения 20 авто погибло 7 человек. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » В США в результате столкновения 20 авто погибло 7 человек. ФОТО В США в результате столкновения 20 авто погибло 7 человек. ФОТО

Закрыть Отправить

Столкновения авто произошло по причине пылевой бури

Вчера, 25 июля, в штате Юта в результате сильной пылевой бури на трассе столкнулось сразу 20 авто. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек. Еще несколько человек госпитализированы медиками в крайне тяжелом состоянии. ДТП произошло около 17:00 по местному времени. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Ракурс».

«Никто не мог видеть (дорогу — ред.), Поэтому люди начали останавливаться — и тогда вы просто получаете цепную реакцию, — отметили в местной патрульной службе. — Это просто ужасная ситуация», — говорится в сообщении The New York Times.

Отмечается, местные чиновники сначала не могли точно дать ответ, сколько людей было госпитализировано после этой чудовищной аварии. Движение по шоссе было перекрыто на несколько часов. Спасатели работали над тем, чтобы помочь пострадавшим и убрать разбитые машины.

В сети были опубликованы фотографии с места трагедии. На них видно, что десятки авто буквально разбросаны по всей трассе. В ДТП также пострадал и грузовик, под который залетело несколько легковых авто. Некоторые детали от авто и личные вещи пассажиров разлетелись на несколько метро по обочине. Это говорит о том, что удары были очень большой силы.

Читайте: Пекин призвал Вашингтон прекратить "демонизировать" Китай