Пекин призвал Вашингтон прекратить «демонизировать» Китай

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Китай в понедельник обвинил Соединенные Штаты в "образовавшемся тупике" в двусторонних отношениях, обвинив их в создании "воображаемого врага" и задав конфронтационный тон во время встречи с заместителем госсекретаря США Венди Шерманом.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Шерман, американский дипломат, прибыл в воскресенье на личные переговоры в северный город Тяньцзинь на фоне ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Отношения между США и Китаем зашли в тупик и сталкиваются с серьезными трудностями», — сказал заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн по государственному телевидению.

«Соединенные Штаты хотят возродить чувство национальной цели, сделав Китай «воображаемым противником»».

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Шерман, чей визит в Китай был добавлен к маршруту по Азии, который включал остановки в Японии, Южной Корее и Монголии на фоне споров по поводу отношений между Пекином и Вашингтоном, должен был встретиться позже в понедельник с министром иностранных дел Ван И, членом государственного совета Китая.

В субботу Ван И предупредил, что Китай не допустит, чтобы Соединенные Штаты заняли «превосходящую» позицию в отношениях, на следующий день после того, как Китай объявил о санкциях против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и других.

Высокопоставленные официальные лица США обрисовали ожидаемую позицию Шермана в ходе переговоров, заявив, что Соединенные Штаты приветствуют конкуренцию с Пекином, но будут настаивать на равных условиях игры, чтобы избежать конфликтов.

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Правительство и законодатели США критически относятся к политике Китая в Гонконге и Синьцзяне. Сенат США в этом месяце принял закон о запрете импорта из далекого западного региона.

В прошлую среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Шерман отправится в Китай «с позиции силы».

Визит широко рассматривается как подготовительный этап к предстоящей встрече между Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином, поскольку американо-китайские отношения продолжают развиваться без особых признаков улучшения.

Переговоры в понедельник проходили на фоне строгих мер Китая по борьбе с COVID-19, что означает, что прибывшие иностранные официальные лица встретились с китайскими коллегами за пределами Пекина, столицы страны.

Иностранные СМИ держались на некотором расстоянии от места, в котором проходили переговоры, но китайским СМИ было разрешено находиться в помещениях.