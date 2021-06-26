Германия и США пытаются найти варианты компенсации Украине за «Северный поток-2»

Главная » Последние новости » Новости мира » Германия и США пытаются найти варианты компенсации Украине за "Северный поток-2" Германия и США пытаются найти варианты компенсации Украине за "Северный поток-2"

Закрыть Отправить

Американские и немецкие официальные лица, как ожидается, согласуют обязательства по поддержке энергетической инфраструктуры Украины и компенсации Украине платы за транзит, которую она может потерять в результате введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Помимо этого, они пытаются найти способы усилить сдерживание российской агрессии с помощью санкционной политики.

Берлин и Вашингтон, как утверждается, надеются достичь договоренностей по ослаблению геополитических интересов Москвы по завершению строительства трубопровода к августу, когда канцлер Германии Ангела Меркель посетит Белый дом.

В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил на пресс-конференции в Берлине, что две стороны обсудили пути «обеспечения того, чтобы Россия не могла использовать энергоносители в качестве оружия для давления на Украину».

Читайте: «В августе ждет катастрофа», - Глава Минфина США допустила возможность дефолта по государственному долгу

Мы хотим посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то позитивное из сложной ситуации, с которой мы столкнулись», — сказал Блинкен, добавив, что Соединенные Штаты хотят сделать все возможное, чтобы энергетическая безопасность Европы была укреплена, а не подорвана. То же самое относится и к Украине, сказал он.