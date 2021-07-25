В Бельгии началась новая волна наводнений после сильных дождей. ФОТО

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В результате наводнения был заблокирован железнодорожный переезд

В Бельгии снова началась вторая волна наводнения в результате сильных дождей с грозами. Улицы многих городов затоплены. Также повреждены коммуникации городов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание Немецкая волна.

Наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области. Больше всего от нового наводнения пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Об этом сообщили в Бельгийском кризисном центре.

В социальной сети пользователи стали выкладывать то, что происходит у них в городах. В городе Динан вода сметала все на своем пути. Под водой оказались многие автомобили. Из-за этого были полностью заблокирован железнодорожный переезд.

В результате сильного дождя в городе Намюр прошел селевой оползень. Сообщений о человеческих жертвах пока не поступало. Но судя по урону, который нанес очередной потоп, этого не стоит исключать. Под водой могут оказаться люди.

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Северной провинции Антверпен также нанесены убытки из-за штормов. На месте уже работают спасатели, которые пытаются ликвидировать последствия потопа.