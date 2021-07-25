Новое наводнение на юге Бельгии: поток воды смывал машины и тащил за собой асфальтовые плиты (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Новое наводнение на юге Бельгии: поток воды смывал машины и тащил за собой асфальтовые плиты (ВИДЕО) Новое наводнение на юге Бельгии: поток воды смывал машины и тащил за собой асфальтовые плиты (ВИДЕО)

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На юге Бельгии из-за сильных ливней началось новое наводнение, подтопленными оказались несколько населенных пунктов, в том числе столицы региона Валлония – город Намюр.

Как передают Экономические новости со ссылкой н на DW и информагентство Belga News Agency, в городе Динан (провинция Намюр), в 90 км от Брюсселя, смытые потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд.

RTBF передала, что поток смывал машины, выворачивал булыжники, тащил за собой асфальтовые плиты. Однако интенсивность дождя достаточно быстро спала.

Отмечается, что больше всего пострадал город Динан, а также ряд кварталов Намюра. Грязевые потоки сносят машины, очевидцы публикуют кадры происходящего в Динане в Twitter.

В настоящее время о жертвах и пострадавших не сообщается.

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