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Курьез: во Франции полиция с помощью сачков вылавливала 45 тысяч евро из фонтана. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез: во Франции полиция с помощью сачков вылавливала 45 тысяч евро из фонтана. ФОТО
 
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Как женщина могла уронить эти деньги в фонтан - остается загадкой

Во Франции произошел забавный случай. Там  полиция помогала женщине выловить 45 тыс. евро, которые по непонятным причинам упали в фонтан. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание Bien Public.

«Необычная рыбалка состоялась сегодня (в четверг) днем в фонтане на центральной площади. В нем купалась одна особа в окружении почти 50 тысяч евро мелкими купюрами. Купальщице пришли на помощь. Деньги были вычерпаны с помощью сачков», — говорится в заявлении полиции департамента Кот-д’Ор на востоке страны.

Ситуация произошла в Дижоне на центральной площади города.

Курьез: во Франции полиция с помощью сачков вылавливала 45 тысяч евро из фонтана. ФОТО

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Несмотря на всю комичность, ситуация потребовала определенных усилий как со стороны самой потерпевшей, так и со стороны полиции. Потому что выловить купюры было не так-то просто. В частности, им пришлось установить периметр безопасности вокруг фонтана, чтобы обезопасить плавающие деньги от карманов любопытствующих прохожих. К месту инцидента лично прибыл глава офиса префекта департамента Данил Афсу. Полиция, вооружившись сачками, принялась вылавливать купюры из воды.

При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, пока неясно. По данным издания, она страдает душевным расстройством. По предварительной информации, размер улова составил 44 770 евро, большинство купюр были номиналом по 20 и 50 евро. Все обстоятельства произошедшего полиции еще предстоит выяснить.
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