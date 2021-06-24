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После интервью Меган Маркл Букингемский дворец решил увеличить количество персонала из этнических меньшинств — СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » После интервью Меган Маркл Букингемский дворец решил увеличить количество персонала из этнических меньшинств - СМИ
 
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Букингемский дворец, который подвергся критике со стороны внука королевы Елизаветы принца Гарри и его жены Меган за то, как он относится к расовым вопросам, не сделал достаточно для увеличения разнообразия среди персонала.

Как передают Экономические новости со ссылкой на Reuters, об этом сообщил высокопоставленный королевский источник.

В своем годовом отчете о Суверенном гранте, в котором подробно описаны расходы королевы, финансируемые налогоплательщиками, дворец заявил в среду, что только 8,5% его персонала были представителями этнических меньшинств.

«Мы понимаем, что мы не там, где хотели бы быть», — сказал источник на условиях анонимности.

«Ее Величество и члены королевской семьи продвигают и поддерживают разнообразие нашей нации и Содружества, и поэтому мы признаем, что наша собственная рабочая сила должна отражать сообщества, которым мы служим. Мы не добились того прогресса, которого нам хотелось бы, и мы можем сделать лучше».

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Дворец заявляет, что к концу 2022 года в его штате будет 10% представителей этнических меньшинств.

Напомним, в мартовском интервью Опре Уинфри в США Меган, герцогиня Сассекская, обвинила одного из членов королевской семьи в расизме.

Старший брат Гарри Уильям публично отрицал, что семья является расистской, но королева сказала, что проблема вызывает беспокойство и будет решена.

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Майкл Стивенс, казначей королевы, сказал журналистам на брифинге, что финансы королевы пострадали от пандемии COVID-19.

Основной грант в размере 51,5 миллиона фунтов (72 миллиона долларов) увеличен за счет дополнительных доходов, в основном от билетов для посещения королевских дворцов. Но этот дополнительный доход снизился на 53% из-за пандемии.
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