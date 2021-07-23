В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы

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Действия по восстановлению инфраструктуры в пострадавшем от дождя Чжэнчжоу в центральном Китае в пятницу ускорились, когда паводковые воды, затопившие 12-миллионный город, начали отступать, помогая спасателям добраться до застрявших и оказавшихся в затруднительном положении жителей.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

В районах, все еще погруженных в воду, спасатели использовали грузовики-экскаваторы, надувные лодки и другие самодельные плоты, чтобы вытащить людей в безопасное место и доставить провизию другим, застрявшим в многоэтажных жилых домах.

Чжэнчжоу, столица густонаселенной провинции Хэнань, на этой неделе испытал на себе всю тяжесть экстремальной погоды в центральном Китае, получив за несколько дней порцию осадков, эквивалентной годовой норме.

В результате сильного наводнения погибли 12 человек, которые оказались в ловушке в системе метро города.

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REUTERS/Aly Song

Некоторые из спасателей — добровольцы, использующие самодельные транспортные средства, такие как экскаваторы, используемые местными строительными компаниями.

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Один из добровольцев, 34-летний Ли Куи, сказал, что спрос на товары первой необходимости и продукты питания огромен.

«Мы начинаем свой день в 8 утра и продолжаемся до 2 часов ночи. Помимо обеда и использования туалета, мы просто ходим по улицам весь день», — сказал Ли.

На вопрос, истощен ли он, Ли ответил: «Да, но людям, заключенным внутри, должно быть, хуже».

REUTERS/Aly Song

В других районах города, где паводковые воды утихли, муниципальные служащие начали уборку, сметая ветки деревьев и убирая прочий мусор, например, брошенные велосипеды и скутеры.

Десятки тысяч спасателей, включая военных, были развернуты по всей провинции Хэнань. В настоящее время число погибших в результате наводнения в провинции составляет 33 человека.

Для осушения заболоченных улиц, перекрестков и подземных дорожных туннелей были вызваны специалисты-спасатели из соседних провинций, а также специализированные автомобили.

В то время как дожди в Чжэнчжоу перешли в мелкий моросящий дождь, согласно прогнозам погоды, в других частях Хэнани в пятницу по-прежнему ожидается сильный дождь.