РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

23.07.2021 г.
11:17 Во время матча мощный смерч ворвался на футбольное поле и поднял футболиста (ВИДЕО)
11:00 Израиль готовит испытания орального препарата от COVID
10:19 В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы
10:00 Курьез: в Испании крыса помешала провести заседание парламента (ВИДЕО)
09:46 Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за долгое время отправился в Тибет, - СМИ
09:35 В Сети опубликовали новый портрет первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма (ФОТО)
08:15 Америка осуществила авиаудары в Афганистане, – Пентагон
Все новости мира

Аналитика

21.07.2021

Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса

Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса
В связи со 100-летием Коммунистической партии Китая, а также некоторым поворотом нынешней власти в сторону Поднебесной из-за внешнеполитического тупика, ...
20.07.2021

Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?

Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?
Через пять лет после убийства журналиста Шеремета в Украине осталось больше вопросов, чем ответов.
15.07.2021

Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом

Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом
Документы доказывают, что Россия использовала секретную многоступенчатую операцию по вмешательству в демократию США и приведению Дональда Трампа к власти ...

Последние новости

23.07.2021 г.
12:39 В Киеве может появиться платная эстакада длиной 25 км
12:35 США не собираются присоединяться к переговорам по Донбассу, - Кент
11:57 В Индонезии пассажир с СOVID-19 проник на самолет, переодевшись женщиной
11:35 В Японии уволен режиссер шоу открытия Олимпиады-2020
11:26 Милованов и Шахов сцепились в прямом эфире. Решали, кто менее "элитный" (ВИДЕО)
11:18 Ученые назвали опасными тесты на антитела к COVID
11:12 Из Украины уходят дожди: в Гидрометцентре уточнили прогноз
11:02 В двух регионах Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне
11:00 Израиль готовит испытания орального препарата от COVID
10:19 В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы
10:15 Ученые в США выяснили, как вакцинироваться Pfizer, чтобы сохранить лучший иммунитет
10:00 Курьез: в Испании крыса помешала провести заседание парламента (ВИДЕО)
09:49 В Украине доллар должен стоить 11,5 гривен
09:46 Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за долгое время отправился в Тибет, - СМИ
09:45 В Украине объяснили, что не так с соглашением Германии и США
09:35 В Сети опубликовали новый портрет первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма (ФОТО)
09:24 Китай разрабатывает дополнительную вакцину против COVID-19
09:15 Война на Донбассе: Враг открыл огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов
08:38 Госдеп США сделал громкое заявление о "Северном потоке-2"
08:34 В Бердянске дельфины испортили человеку рыбалку (ВИДЕО)
08:15 Америка осуществила авиаудары в Афганистане, – Пентагон
08:00 Индонезия стала новым эпицентром пандемии COVID-19
07:45 В Турции из-за проливных дождей началось наводнение (ФОТО)
07:15 В Сети показали полет одного из самых «таинственных» самолетов всех времен (ФОТО)
22.07.2021 г.
23:12 Инспекторы будут ходить по домам получателей субсидий, и это неконституционно, - Михаил Цымбалюк
22:50 На трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП: легковое авто разорвало на две части. ФОТО
22:45 Румыния начнет производить военные дроны Watchkeeper X
22:39 "Эта ошибка будет дорого стоить": Литва о соглашении по Северному потоку-2
22:30 "Город превратили в помойку": что происходит в оккупированной Ялте после потопа. ФОТО
21:59 "Военные учения Agile Spirit 2021": корабли ВМС Украины прибыли в Грузию (ФОТО)
21:47 Ученые выяснили, почему ранее не удалось обнаружить доказательства жизни на Марсе
21:20 В курортном городе Урзуф на тракторе вывозят медуз с пляжа. ФОТО
21:09 В Италии разбили самый дорогой Ferrari за $700 тысяч. ФОТО
21:05 В Израиле начинают испытания новой вакцины от COVID-19 в форме таблеток
20:49 Минздрав урегулирует предоставление косметологических услуг
20:36 В затопленной Одессе придумали оригинальный способ перевозки людей (ВИДЕО)
20:11 В Украине вырастут ставки по депозитам, - Нацбанк
19:48 "Рекорд Гиннесса": одессит решил пересечь Атлантику на морском велосипеде
19:24 Курьез: милый пес покорил всех своей опрятностью (ВИДЕО)
18:50 "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и раскалывает ЕС, - кандидат в канцлеры Германии
18:25 В Швеции узники захватили надзирателей и требовали пиццу в качестве выкупа
18:10 "Всех впускать и никого не выпускать": Мальдивы ужесточают правила выезда с островов
17:58 Mercedes-Benz заинтриговал новой футуристичной новинкой (ФОТО)
17:43 Эпидемиолог рассказала, что украинцам нужно знать о новом Дельта-штамме COVID-19
17:23 В Украине стремительно подключают села к интернету
16:28 Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции
16:21 Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" - это новый пакт Молотова-Риббентропа
16:01 Популярный украинский курорт атаковали чудовищные пауки (ВИДЕО)
15:24 Одесса практически полностью ушла под воду: последствия потопа в городе. ФОТО. ВИДЕО
14:11 В МИД сообщили три важных результата переговоров с представителем Венгрии
13:12 Немецкий концерн Leifeld отказался поставлять высокотехнологичное оборудование в Украину
13:00 Украина может заменить природный газ эко-топливом. В стране запустят электронную торговлю
12:50 Польша признает победу России в споре по "Северному потоку-2"
12:39 В Украине не работает судебная система в вопросах защиты бизнеса от рейдерства, - Вадим Карасев
12:38 Россию успешно "отключили" от мирового интернета
12:25 В Сети нашли очередное подтверждение того, что Кубань – это Украина
11:54 ​Штамм "Дельта" официально добрался до Киева
11:45 Борьба c COVID-19: Метинвест и ФК "Шахтер" провели вакцинацию на футбольном поле
11:14 Европа и США должны глубже осознать газовые интриги Кремля, - Голос
11:05 Украина сформирует новую эскадру патрульных кораблей из бывших катеров береговой охраны США
10:59 "Не плачьте из-за Северного потока": Эксперт рассказал, что делать Украине, вместо того, чтобы кричать про "зраду"
10:51 От Китая до Германии наводнения демонстрируют, как опасно изменение климата
10:51 Синоптик объявил штормовое предупреждение в Украине. Кому приготовиться?
10:35 Преждевременное сворачивание антикризисных программ будет нести системные угрозы для экономического восстановления в Украине - Богдан Данилишин
10:22 Илон Маск опять одним заявлением меняет ситуацию с биткоином
10:20 В сентябре начнется сезон увольнений: "Слуга народа" рассказал о замене министров
10:06 Несправедливо осужденного американца освободили после 20 лет в тюрьме
10:02 В Украине ко Дню Независимости построят образцовый танк БМ «Оплот»
09:52 В США умирающие пациенты с COVID-19 умоляют врача вколоть им вакцину
09:30 Названо условие, при котором украинские школьники вернутся за парты осенью
09:27 Пионтковский пояснил, как и почему США пытаются повлиять на Зеленского перед визитом к Байдену
09:26 "Северный поток-2" - это первостатейный грех, - немецкие экологи
09:22 В Украине обязательный техосмотр авто будут снимать на видео
09:17 Франция поможет Киеву с водоснабжением
09:07 США готовы наказать Турцию, если она снова купит оружие у РФ
08:59 В столичном метро произошла серьезная драка с пистолетами и применением газа (ВИДЕО)
08:50 Стало известно, что чаще всего "убивает" украинцев
08:33 В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса, - Ляшко
08:15 В Германии пригрозили санкциями, если Россия применит "газовое оружие"
08:00 Испанская королева Летиция покорила публику своим новым образом (ФОТО)
07:30 Полицейских в Украине обяжут платить алименты со всех доходов
07:15 Стало известно, когда купленный Украиной ледокол отправится в экспедицию
07:00 На пляж в США вымыло огромную "лунную рыбу" весом 45 кг (ФОТО)
00:19 Украина и Польша отвергают американо-германское соглашение по "Северному потоку-2"
21.07.2021 г.
23:39 Курьез: столичные коммунальщики рассмешили креативным способом очистки ливневок (ВИДЕО)
Все новости »

В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы

Главная » Последние новости » Новости мира » В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы
 
Печать Отправить на почту

 

 

Действия по восстановлению инфраструктуры в пострадавшем от дождя Чжэнчжоу в центральном Китае в пятницу ускорились, когда паводковые воды, затопившие 12-миллионный город, начали отступать, помогая спасателям добраться до застрявших и оказавшихся в затруднительном положении жителей.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

В районах, все еще погруженных в воду, спасатели использовали грузовики-экскаваторы, надувные лодки и другие самодельные плоты, чтобы вытащить людей в безопасное место и доставить провизию другим, застрявшим в многоэтажных жилых домах.

Чжэнчжоу, столица густонаселенной провинции Хэнань, на этой неделе испытал на себе всю тяжесть экстремальной погоды в центральном Китае, получив за несколько дней порцию осадков, эквивалентной годовой норме.

В результате сильного наводнения погибли 12 человек, которые оказались в ловушке в системе метро города.

Читайте: От Китая до Германии наводнения демонстрируют, как опасно изменение климата

В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы

REUTERS/Aly Song

Некоторые из спасателей — добровольцы, использующие самодельные транспортные средства, такие как экскаваторы, используемые местными строительными компаниями.

Читайте: От Китая до Германии наводнения демонстрируют, как опасно изменение климата

Один из добровольцев, 34-летний Ли Куи, сказал, что спрос на товары первой необходимости и продукты питания огромен.

«Мы начинаем свой день в 8 утра и продолжаемся до 2 часов ночи. Помимо обеда и использования туалета, мы просто ходим по улицам весь день», — сказал Ли.

На вопрос, истощен ли он, Ли ответил: «Да, но людям, заключенным внутри, должно быть, хуже».

В пострадавшем от наводнения центральном Китае продолжаются спасательные работы

REUTERS/Aly Song

В других районах города, где паводковые воды утихли, муниципальные служащие начали уборку, сметая ветки деревьев и убирая прочий мусор, например, брошенные велосипеды и скутеры.

Десятки тысяч спасателей, включая военных, были развернуты по всей провинции Хэнань. В настоящее время число погибших в результате наводнения в провинции составляет 33 человека.

Для осушения заболоченных улиц, перекрестков и подземных дорожных туннелей были вызваны специалисты-спасатели из соседних провинций, а также специализированные автомобили.

В то время как дожди в Чжэнчжоу перешли в мелкий моросящий дождь, согласно прогнозам погоды, в других частях Хэнани в пятницу по-прежнему ожидается сильный дождь.
Экономические новости youtube
Посещений: 139

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Сначала Трамп, теперь Байден: Украина чувствует себя обманутой американским союзником
Поднебесная во Вселенной: Китай выходит в лидеры освоения космоса
Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для "зеленого фонда" Украины за "Северный поток-2"
Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?
Кличко: "Я должен изменить окружающий мир в соответствии с моими ценностями"
Киев предлагает Пекину стать "мостом в Европу" с помощью инфраструктурного сотрудничества
"Историческое событие": В Украине приняты все законодательные акты по судебной реформе
ЕС и Украина подпишут "стратегическое партнерство" по сырью
Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Все статьи


Новости мира

Все топ-статьи



Армия

Вертолет Ми-2
Бронированный автомобиль KRAZ FEONA (Фиона)
Бронетранспортер Grizzly (Канада)
Миномет 82-мм «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Меркель
Ангела
Паниотто
Владимир
Тука
Георгий
Орлов
Владимир
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Из-за сильных осадков Австрия ушла под воду: фото и видео последствий (9659)

В Калифорнии медведица с детьми пришла купаться на переполненный пляж (ВИДЕО) (7690)

Курьез: Кот внезапными объятиями прекратил вой собаки (ВИДЕО) (6882)








Экономические новости youtube



КУРЬЕЗЫ

В Калифорнии медведица с детьми пришла купаться на переполненный пляж (ВИДЕО)

В Японии гроздь винограда продали за рекордные 12 тысяч долларов. ФОТО

На Трухановом острове в Киеве работник решил «покосить» песок вместо травы. ФОТО

Англичанин создал ферму, на которой выращивает эксклюзивную мебель и предметы интерьера. ФОТО

Беверли-Хиллз №2: как выглядит столица цыган-миллионеров. ФОТО


Обдерут





bigmir)net TOP 100

 