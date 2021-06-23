Новый президент Ирана отказывается от встречи с президентом США Джо Байденом

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Отношения США и Ирана: президентские выборы в Иране подрывают надежды Байдена на ядерную сделку

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в понедельник, что не встретится с президентом США Джо Байденом и что ракетная программа Ирана «не подлежит обсуждению». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Официальные лица в администрации Байдена заявили, что недавняя победа Раиси на выборах не повлияет на их планы по повторному присоединению к ядерному соглашению 2015 года, которое было согласовано администрацией Обамы.

Однако путь к новой сделке становится все труднее.

Раиси настаивает на том, чтобы Байден снял санкции, наложенные на иранское правительство администрацией Трампа после того, как США нарушили соглашение, выйдя из него в 2018 году. Он также пообещал спасти соглашение, чтобы получить облегчение от санкций, которые, по его словам, опустошили иранскую экономику.

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Раиси также не планирует ограничивать ядерные возможности страны после того, как их уран обогатился до 60%, наивысшего уровня.

Избрание Раиси ставит сторонников жесткой линии, таких как он, на руководящие посты в иранском правительстве, поскольку переговоры с целью спасти одну из знаковых сделок администрации Обамы становятся приоритетом для Байдена, что, вероятно, будет трудной задачей.

«Я не завидую команде Байдена», — сказал Ассошиэйтед Пресс Карим Саджапур, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. «Я думаю, что его администрация остро ощущает необходимость пересмотреть соглашение до того, как Раиси и новая команда сторонников жесткой линии будут представлены».

Администрация Байдена сделала возвращение к соглашению своим главным приоритетом, а госдепартамент США настаивает на том, что перспективы достижения нового соглашения не должны измениться и что аятолла Хаменеи должен принять решение, поскольку он был тем, кто ранее подписал соглашение 2015 года.