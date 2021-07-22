В США умирающие пациенты с COVID-19 умоляют врача вколоть им вакцину

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Врач из Алабамы призвала американцев как можно быстрее пройти вакцинацию, сообщив, что некоторые пациенты с COVID-19 умоляли врачей сделать им прививку от коронавируса, поскольку они изо всех сил пытались выжить.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

В воскресенье доктор Бритни Кобия зашла в Facebook, чтобы призвать скептиков вакцинации пройти ее, поскольку случаи COVID-19 продолжают расти в Соединенных Штатах. В своем посте она подробно рассказала о том, как лечила пациентов с коронавирусом, которые находились в критическом состоянии.

«Я принимаю молодых здоровых людей в больницу с очень серьезными случаями COVID. Последнее, что они делают перед интубацией, — это умоляют меня дать вакцину. Я держу их за руку и говорю, что мне очень жаль, но уже слишком поздно. Несколько дней спустя, когда я называю время смерти, я обнимаю членов их семей и говорю им, что лучший способ почтить память своих близких — это пройти вакцинацию и побудить всех, кого они знают, сделать то же самое», — написала она.

В сообщении, которым поделились более 7500 раз, также подробно описаны ее взаимодействия с людьми, потерявшими свои семьи из-за COVID-19.

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«Они плачут. И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политические действия. Они думали, что это «просто грипп», — продолжила она.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только 56% населения США получили хотя бы одну прививку от COVID-19, и только 48% были полностью вакцинированы.

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Случаи коронавируса также быстро растут в нескольких штатах на юге, включая Арканзас, Луизиану и Теннеси. Эксперты в области здравоохранения связывают увеличение числа новых случаев с более заразным штаммом Дельта, который по крайней мере на 60% более заразен, чем штамм Альфа, и нерешительностью в отношении вакцинации.

99,5% смертельных случаев — у пациентов, которые не привились от коронавируса.

«Это становится пандемией непривитых», — заявила директор CDC доктор Рошель Валенски, сообщает The New York Times. «Сделайте это для себя, своей семьи и своего сообщества. И, пожалуйста, сделайте это, чтобы защитить своих маленьких детей, которые сейчас не могут сами пройти вакцинацию».