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Польша признает победу России в споре по «Северному потоку-2»

Главная » Последние новости » Новости мира » Польша признает победу России в споре по "Северному потоку-2"
 
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Сегодня мы имеем практически победу России в вопросе строительства "Северного потока-2", — оценил 21 июля пресс-секретарь президента Польши Дуды Блажей Спыхальский. Он также подчеркнул, что в вопросе о газопроводе Германия нарушает европейскую солидарность в плане общей энергетической политики.

Пресс-секретарь Анджея Дуды, отвечая в эфире Польского радио на вопрос, будет ли президент Польши говорить о недавних решениях относительно «Северного потока-2», отметил, что было опубликовано совместное заявление министров иностранных дел Польши и Украины. «Это, конечно, было согласовано с президентом». — отметил он, информируют Экономические новости.

В заявлении, опубликованном в среду, министры Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали США и Германию предпринять шаги для поиска адекватного ответа на возникающий кризис безопасности в нашем регионе, главным бенефициаром которого является Россия.

Спыхальский подчеркнул, что решение о строительстве «Северного потока — 2» было принято через несколько месяцев после агрессии России против Украины. «Сегодня мы имеем практически победу России, когда речь идет о строительстве этого газопровода. Благодаря этой инфраструктуре Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок и, самое главное, будет на нем зарабатывать». — сказал он.

Мы остаемся при своем мнении, что «Северный поток-2″ является нарушением Германией европейской солидарности в отношении общей энергетической политики». — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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На вопрос о том, можно ли сделать что-то большее, чем просто выступить с заявлениями, Спыхальский ответил, что «был принят ряд различных решений, которые повышают энергетическую безопасность Польши». По его мнению, ситуация сегодня намного лучше, чем в 2014 году.

По его словам, энергетическая безопасность также является одной из основ Трехсторонней инициативы. «Не только Польша видит угрозу со стороны «Северного потока-2″, но и многие другие страны Центральной и Восточной Европы. Нам нужно сотрудничать, нам нужно создавать общую инфраструктуру, чтобы быть в большей безопасности». — заявил пресс-секретарь президента.

Северный поток 2 почти готов. США и некоторые страны-члены НАТО в Центральной и Восточной Европе выступили против проекта, опасаясь, что он сделает Европу слишком зависимой от поставок российских энергоносителей. Однако администрация президента США Джо Байдена недавно сняла санкции с компании-оператора Nord Stream 2 AG и согласилась на переговоры с Германией по смягчению последствий строительства газопровода, в первую очередь, по обеспечению безопасности Украины.

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В среду администрация Байдена и Министерство иностранных дел Германии объявили о заключении соглашения о прекращении спора по газопроводу. В рамках сделки США приостанавливают санкции в отношении «Северного потока-2», а Германия будет инвестировать в украинские проекты и обязуется ввести санкции в случае враждебных действий со стороны России.

В дальнейшем по двум ниткам газопровода «Северный поток — 2» длиной около 1 200 километров каждая из России в Германию будет ежегодно перекачиваться 55 миллиардов кубометров природного газа.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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