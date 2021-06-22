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Более 8500 детей использовались в качестве солдат в 2020 году: отчет ООН

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В прошлом году более 8 500 детей использовались в качестве солдат в различных конфликтах по всему миру, и почти 2700 детей были убиты, сообщила в понедельник Организация Объединенных Наций.

Ежегодный доклад главы ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах охватывает убийства, увечья и сексуальные надругательства над детьми, похищения или вербовку, отказ в доступе к помощи и нападения на школы и больницы. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Отчет подтвердил, что нарушения были совершены в отношении 19 379 детей в 21 конфликте. Наибольшее количество нарушений в 2020 году было совершено в Сомали, Демократической Республике Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

Он подтвердил, что 8 521 ребенок использовался в качестве солдат в прошлом году, еще 2674 ребенка были убиты и 5748 ранены в ходе различных конфликтов.

В отчете также показывается черный список, предназначенный для того, чтобы пристыдить стороны в конфликте в надежде подтолкнуть их к принятию мер по защите детей. Список уже давно вызывает споры: дипломаты говорят, что Саудовская Аравия и Израиль в последние годы оказывали давление, пытаясь не попасть в список.

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Израиль никогда не фигурировал в списке, в то время как военная коалиция под руководством Саудовской Аравии была исключена из списка в 2020 году через несколько лет после того, как ее впервые туда включили и опозорили за убийства и ранения детей в Йемене.

Чтобы ослабить споры вокруг отчета, черный список, опубликованный в 2017 году Гутерришем, был разделен на две категории. В одном перечислены страны, которые приняли меры по защите детей, а в другом — страны, которые этого не сделали.

В списки, опубликованные в понедельник, было внесено несколько существенных изменений. Единственные государственные силы, указанные в списке по непринятию мер, — это вооруженные силы Мьянмы — за убийства, нанесение увечий и сексуальное насилие в отношении детей, и сирийские правительственные силы — за вербовку детей, убийства, нанесение увечий и сексуальное насилие в отношении детей и нападения на школы и больницы.

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