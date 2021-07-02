В Канаде в ходе массовых протестов повалили памятники королевам Виктории и Елизавете ІІ. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » В Канаде в ходе массовых протестов повалили памятники королевам Виктории и Елизавете ІІ. ФОТО В Канаде в ходе массовых протестов повалили памятники королевам Виктории и Елизавете ІІ. ФОТО

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Массовые протесты вызваны нахождением останков детей в бывшей школе-интернате

Во многих городах Канады сейчас проходят массовые протесты. На днях в городе Виннипеге участники митинга повалили две статуи английским королевам. Речь идет о статуе британской королеве Виктории. Он был установлен в городе с 1904 года. Также был повален памятник королеве Великобритании Елизавете ІІ. Обе статуи также были облиты красной краской. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на The Guardian.

Причиной для протестов служит обнаружение массовых захоронений детей коренных народов на месте школ-интернатов. Свержение памятников состоялось во время марша в честь Дня Канады. Во время митинга протестующие выкрикивали лозунг «Каждый ребенок имеет значение».

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На место прибыли представители правоохранительных органов. Они задержали мужчину, который попытался воспрепятствовать митингующим. Отметим, памятники были установлены перед зданием законодательного собрания провинции Манитоба.

Напомним, останки 215 детей были обнаружены в конце мая. Это вызвало резонанс не только в самой Канаде, но и многих других странах. Насильственное разлучение детей с их семьями происходило в период с 1831 по 1996 год. Всего пострадало около 150 тысяч несовершеннолетних. Было установлено, что многие дети подвергались насилию, они недоедали и могли даже умереть от голода.

Комиссия по установлению истины и примирению в 2015 году назвала это «культурным геноцидом».