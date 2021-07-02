Турция приступила к испытаниям собственной вакцины от COVID-19

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В Турции уже этой осенью планируют запустить производство вакцины от COVID-19

Турция приняла решение тоже заняться исследованием и производством вакцины от COVID-19. Так как вирус мутирует и продолжает распространяться по всем странам мира. Известно, производство вакцин на основе вирусоподобных частиц (VLP) будет запущено уже этой осенью. Сейчас она проходит второй этап исследований. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на CNN Türk.

«Вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP), которая находится на второй фазе исследования, запланировано запустить в производство осенью. Другие проекты продолжаются на этапах экспериментов на животных и клинических исследований», — сообщает телеканал.

Всего в Турции сейчас запущено 14 проектов по исследованию и производству вакцин от COVID-19. Семь из них проходят при поддержке министерства здравоохранения и управления институтами здоровья Турции (TÜSEB), остальные семь — министерства промышленности и технологий и совета по научно-технических исследований Турции (TÜBİTAK). Все исследования полностью соответствуют мировым стандартам, а это говорит о том, что такая вакцина сможет применяться и в других странах.

В то же время в Турции с 1 июля начался третий этап послабления мер карантина. В частности, был полностью отменен комендантский час и были сняты любые ограничения на междугородние перевозки. Правительство турции пока не спешит полностью снимать все ограничения карантина, чтобы не спровоцировать новую волну заболеваемости. В то же время количество новых случаев заражения в стране уверенно уменьшается. За последние сутки было выявлено 5288 новых случаев инфицирования. Выздоровели 6219 человек, умерло 42.

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