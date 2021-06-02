Компании Lockheed Martin и Embraer примут участие в украинских оборонных выставках

Главная » Последние новости » Новости мира » Компании Lockheed Martin и Embraer примут участие в украинских оборонных выставках Компании Lockheed Martin и Embraer примут участие в украинских оборонных выставках

Закрыть Отправить

Поставщик оружия №1 для Пентагона Lockheed Martin Corp и бразильский производитель самолетов Embraer будут участвовать в украинских авиационных и оборонных выставках.

Как передают Экономические новости, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник Международным выставочным центром.

Два мировых лидера в области аэрокосмической и оборонной промышленности представят свои новейшие оборонные решения на выставках Arms and Security 2021 и Aviasvit — XXI, которые пройдут в столице Украины Киеве, с 15 по 18 июня 2021 года.

Lockheed Martin — одна из крупнейших компаний в области аэрокосмической, военной поддержки, безопасности и технологий. К уже известным продуктам Lockheed Martin относятся истребители F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II и C-130 Hercules, однако больший процент доходов Lockheed от продаж приходится на секторы системной интеграции и космических систем, чем на авиастроение.

Lockheed Martin — самая прибыльная оборонная фирма в мире, годовая выручка которой составила 56,6 млрд долларов.

Читайте: Boeing планирует купить бразильского конкурента Embraer

Что касается Embraer, то это ведущий мировой производитель коммерческих самолетов вместимостью до 150 кресел с более чем 100 клиентами со всего мира. Военная продукция Embraer включает легкий штурмовик и усовершенствованный учебно-тренировочный самолет A-29 Super Tucano, а также многоцелевой военный самолет KC-390 и некоторые специальные воздушные платформы.

Общее количество участников — 332 предприятия, в т.ч. 35 зарубежных компаний из 13 стран (список участников на iec-expo.com.ua).

Стратегическим партнером выставки «Оружие и безопасность» выступила Группа компаний «Укрспецэкспорт» (группа компаний «Укроборонпром»), а мировой авиастроительный конгломерат Embraer (Бразилия) стал стратегическим партнером авиакосмического салона «Авиасвит-XXI».

Читайте: США приблизились к полномасштабным летным испытаниям системы гиперзвукового оружия средней дальности