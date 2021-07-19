В США 12-летний мальчик словил акулу во время рыбалки на пляже (ФОТО)

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12-летний мальчик сумел поймать акулу во время рыбалки на берегу Северного Уайлдвуда в Нью-Джерси на выходных.

Об этом информируют Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

«Я почувствовал большой рывок на веревке, а затем я подумал: «О, у меня здесь что-то грандиозное», — сказал Коул Хэги CBS.

Сначала он подумал, что его добыча, которую он поймал, была полосатиком, но он сказал, что понял, что это акула, потому что увидел два ее плавника.

Свидетель момента, как Хэги поймал акулу, запечатлел сцену на видео, на которой мальчик позирует с животным.

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По словам Хэги, акула, которая позже была идентифицирована как песчаная акула, была выпущена обратно в океан после поимки. Сразу после большого улова мальчик занялся серфингом.

Он сказал, что планирует снова пойти на рыбалку в воскресенье в надежде получить еще больший улов, сообщает издание.

Гордый отец мальчика Мэтью Хэги также поделился фотографиями улова на своей странице в Facebook.

Мэтью сказал Fox News, что Коул и раньше ловил более мелких песчаных акул, но до сих пор это была его самая большая добыча.