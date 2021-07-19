«Сюрреалистический ущерб»: Ангела Меркель посетила зону разрушений в Западной Германии (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Сюрреалистический ущерб": Ангела Меркель посетила зону разрушений в Западной Германии (ФОТО) "Сюрреалистический ущерб": Ангела Меркель посетила зону разрушений в Западной Германии (ФОТО)

Закрыть Отправить

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье, что она была в ужасе от «сюрреалистических» разрушений в пострадавшем от наводнения регионе Западной Германии, когда число погибших в Германии и Бельгии превысило 190 человек, а десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Она сказала, что мир должен активизировать усилия по борьбе с климатическим кризисом, поскольку глобальное потепление повышает вероятность экстремальных погодных явлений.

«Мы должны спешить», — сказала она. «Мы должны действовать быстрее в борьбе с изменением климата».

В походных ботинках Меркель шла через деревню Шульд в регионе Рейнланд-Пфальц, одном из двух наиболее пострадавших регионов Западной Германии.

Читайте: Из-за сильных осадков Австрия ушла под воду: фото и видео последствий

Она выслушала рассказы жителей, где разлившаяся река Ар снесла дома и оставила завалы на улицах.

Хронология самых смертоносных наводнений в Европе за последние 20 лет Фото: AFP / Gal ROMA

Читайте: Велосипедисты в Британии запечатлели момент, когда в них ударила молния. ФОТО

Меркель, которая собирается покинуть политику после сентябрьских выборов, назвала нанесенный ущерб «сюрреалистическим» и пообещала срочно помочь в восстановлении.

«Это шокирует — я почти могу сказать, что в немецком языке нет слов для обозначения нанесенных разрушений», — сказала она.

По данным полиции, по меньшей мере 160 человек погибли со среды в результате самого сильного наводнения в Германии на памяти живущих.

Меркель сопровождала премьер-министр региона Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, в котором погибло 112 человек.

Когда они вместе ехали по разрушенным дорогам, канцлер взяла Дрейер за руку, чтобы поддержать ее.

Немецкие солдаты были вызваны на помощь в ликвидации последствий. Фото: AFP / Torsten SILZ

По меньшей мере 31 человек погиб в соседней Бельгии.

В последние дни проливные дожди также обрушились на Швейцарию, Люксембург, Нидерланды и Австрию.

Немецкие солдаты используют бронетранспортеры для буксировки автомобилей с затопленного шоссе в Эрфтштадт-Блессем, западная Германия. Фото: AFPTV / Marion PAYET

Катастрофа вернула проблему изменения климата в центр внимания в Германии в преддверии выборов 26 сентября, которые ознаменуют конец 16-летнего правления Меркель.

Фото: POOL / CHRISTOF STACHE

Эксперты говорят, что, поскольку более теплая атмосфера содержит больше воды, изменение климата увеличивает риск и интенсивность наводнений из-за сильных дождей.

Армин Лашет, премьер-министр пострадавшего от наводнения штата Северный Рейн-Вестфалия (NRW), который стремится стать новым канцлером Германии, сказал, что с глобальным потеплением следует бороться «быстрее и последовательнее».

Фото: POOL / SEBASTIEN BOZON

«Климат не потерпит задержки», — сказал он.

Однако предвыборная кампания Лашета пошатнулась после того, как в субботу его заметили смеющимся в разрушенном городе Эрфтштадт в Северной Рейн-Вестфалии, в то время как президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступал с заявлением, в котором выражал соболезнования скорбящим семьям.

Позже Лашет извинился, сказав, что он был глубоко тронут страданиями жителей, и его поведение в тот момент «не было нормальным».

Фото: AFP / Christof STACHE

Большое количество погибших заставило внимательно присмотреться к системе предупреждения о непогоде в Германии и выяснить, были ли уведомлены люди в зонах риска достаточно рано.

Немецкая ассоциация городов призвала к «значительному усилению» систем готовности к чрезвычайным ситуациям и предупреждения.