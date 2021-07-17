«Потоп века»: в сети показали последствия наводнения в Германии. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » "Потоп века": в сети показали последствия наводнения в Германии. ФОТО "Потоп века": в сети показали последствия наводнения в Германии. ФОТО

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В Германии буквально разрушены целые небольшие города в результате сильного потопа

Климатологи уже бьют тревогу относительно наводнения в западной Германии. Они утверждают, что совершенно не могли даже предугадать, что катастрофа обретет такие масштабы. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на The Guardian и «РБК-Украина».

Кроме того такая непогода вызывает у многих опасения. Так как это уже явное отхождение от всех возможных норм. По словам ученых, они не ожидали такие погодные рекорды. В этих регионах действительно периодически происходят наводнения, но они никогда не имели таких масштабов. В то же время многие другие страны страдают от аномальной жары. К примеру, Кувейте от солнца плавились даже машины. От повышенной температуры воздуха уже погибли десятки людей.

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Климатологи опасаются, что вызванные человеком нарушения климата делают экстремальную погоду еще хуже, чем прогнозировали. И этому уже есть свои доказательства. Если раньше в это мало кто верил, то теперь такой человек может в этом убедиться воочию.

Как рассказали пострадавшие местные жители, предыдущие непогоды тоже были сильными, однако поражали меньшую территорию. В этот раз разрушения достигли колоссальных масштабов.