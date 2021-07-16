От жилых домов остались одни каркасы: в Торонто пронесся мощный торнадо. ФОТО

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По меньшей мере 8 человек пострадало от торнадо

В результате сильного торнадо 15 июля пострадал город Берри, который находится на юге канадской провинции Онтарио. Синоптики заранее предупреждали о том, что погода сильно испортится в этот день. Как рассказывают очевидцы, сначала небо затянуло тучами, а потом начался сильный дождь. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на CTV.

Житель села Берри, которое задела стихия, рассказал, что вещи начали кружиться в воздухе. Тогда он с родными спустился в подвал. Через 10 минут уже начало проясняться. В результате торнадо сильно пострадали дома жителей этого города. Было повреждено около 20 строений. Полностью разрушено 3-4 дома. Также десятки машин оказались перевернутыми.

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В результате торнадо пострадали 8 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. К счастью, жертв удалось избежать.

Спасатели сообщили, что проверяли буквально под каждой кроватью и за каждой дверью, чтобы убедиться, что никто не оказался в ловушке.

Ученые уверяют, для этого города торнадо является аномальным явлением. Но на фоне изменения погоды по всему миру это природное явление все чаще стало появляться в этом регионе. Люди, естественно, напуганы этим.