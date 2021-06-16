Экс-супруга Джеффа Безоса продолжает жертвовать миллиарды на благотворительность

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Филантроп Маккензи Скотт, бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса, объявила во вторник, что она и ее муж Дэн Джуэтт пожертвуют еще 2,74 миллиарда долларов на благотворительность.

Скотт, которая развелась с Безосом в 2019 году, объявила в своем блоге, что пожертвует «2 739 000 000 долларов 286 влиятельным организациям в категориях и сообществах, которые исторически недофинансировались и игнорировались». Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Собственный капитал Скотт формируется за счет ее 4% -ной доли в Amazon, основанной ее бывшим мужем Джеффом Безосом. Стоимость этой доли выросла примерно до 60 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций Amazon за последний год, что сделало Скотт одной из самых богатых женщин в мире.

Скотт и Джуэтт, учитель естественных наук из Сиэтла, поженились в марте.

«Я, Дэн, группа исследователей, администраторов и советников — мы все пытаемся раздать состояние, которое выросло до таких размеров благодаря системам, нуждающимся в изменениях», — говорится в блоге.

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Маккензи Скотт со своим новым мужем

«В своих усилиях мы руководствуемся скромным убеждением, что было бы лучше, если бы непропорциональное богатство не было сосредоточено в небольшом количестве рук и что решения лучше всего разрабатываются и внедряются другими».

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Скотт отметила, что они «отдают приоритет организациям с местными командами, цветными лидерами и уделяли особое внимание расширению прав и возможностей женщин и девочек».

Некоторыми из организаций, получившими пожертвования, являются Apollo Theaters, The Interaction Institute for Social Change, NGOsource и несколько учебных заведений.

51-летняя Маккензи Скотт стала одним из самых щедрых филантропов в мире. Последний раунд пожертвований последовал после того, как в декабре Скотт объявила, что пожертвовала 4,2 миллиарда долларов сотням организаций. Таким образом, после развода с Безосом в 2019 году она пожертвовала различным организациям более 8 миллиардов долларов.