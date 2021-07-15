Курьез: в Нидерландах повар приготовил самый дорогой бургер стоимостью €5000. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости мира » Курьез: в Нидерландах повар приготовил самый дорогой бургер стоимостью €5000. ФОТО Курьез: в Нидерландах повар приготовил самый дорогой бургер стоимостью €5000. ФОТО

Закрыть Отправить

Такой необычный бургер получил не менее необычное название "Золотой мальчик"

В Нидерландах ресторан под названием De Daltons создал самый дорогой на сегодня бургер. Его стоимость составила €5000. Попробовать этот шедевр кулинарии удалось председателю Королевской ассоциации продуктов питания и напитков Роберу Вилемсе. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на NY Post.

«Ингредиенты очень хорошо дополняют друг друга, а вкус насыщенный», — сказал он о бургере под названием «Золотой мальчик». — Несмотря на то, что этот бургер очень дорогой, вам все равно следует брать его руками, потому что это единственный способ съесть бургер. Поскольку булочка покрыта сусальным золотом, ваши пальцы тоже становятся золотыми».

Отметим, для приготовления этого бургера повар использовал очень необычное сочетание продуктов питания. За основу для котлеты была взята японская говядина вагю. Но в бургере также присутствует и рыба. В частности, икра белуги, аляскинский камчатский краб. Но и это не все. В блюдо был добавлен редкий белый трюфель.

Читайте: Пользователей Сети рассмешил крокодил, решивший проехаться на спине бегемота (ФОТО)

На приготовление «Золотого мальчика» ушло почти 9 часов. Все средства, которые получил ресторан за этот бургер, были пожертвованы на благотворительность.

Теперь шеф-повар Роберт Ян де Вин ждет, когда статус бургера подтвердит Ассоциация мировых рекордов Гиннеса: экс-рекордсменом считается бургер «всего» за 4971 доллар, проданный в Орегоне в 2011 году.