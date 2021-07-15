Германия проиграла апелляцию по газопроводу Газпрома, поскольку суд встал на сторону Польши

Главная » Последние новости » Новости мира » Германия проиграла апелляцию по газопроводу Газпрома, поскольку суд встал на сторону Польши Германия проиграла апелляцию по газопроводу Газпрома, поскольку суд встал на сторону Польши

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В четверг Берлин проиграл борьбу за отмену решения, ограничивающего доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL, который соединяет "Северный поток" российского производителя газа с Германией.

Высший суд Европы оставил решение в силе, встав на сторону Польши, которая рассматривает зависимость Европы от российского газа как угрозу региональной безопасности и диверсифицировала собственные поставки, закупая сжиженный природный газ (СПГ) в США и других странах, информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Это дело является частью давнего спора о российских поставках, в котором Германия противостоит Польше и другим восточноевропейским государствам, которые когда-то жили в орбите бывшего Советского Союза.

Газопровод Opal протяженностью 470 км (292 мили), который связывает «Северный поток 1» с наземными европейскими газовыми сетями, проходит от севера Германии до Чехии и имеет пропускную способность 36 миллиардов кубометров природного газа в год.

Польские газовые компании начали судебный процесс против Opal после того, как потеряли часть транзитных объемов и тарифных доходов в результате открытия «Северного потока 1» в 2011 году.

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Они подали иск в 2016 году, когда планы «Газпрома» по удвоению мощностей по экспорту газа в Германию через «Северный поток 2″ набрали обороты.

Северный поток 2», участок которого проходит по дну Балтийского моря, обойдет трубопроводы, проходящие через Украину, которая получала от этого бизнеса немалую плату за транзит.

Польша, которая заявила, что не планирует продлевать договор о поставках газа с «Газпромом» после истечения срока действия существующего договора в 2022 году, и другие восточноевропейские государства находятся в нервозном состоянии после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым в ходе вооруженного конфликта с Украиной.

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Германия подала апелляцию в расположенный в Люксембурге Суд Европейского союза (CJEU) после того, как в 2019 году суд низшей инстанции отменил решение ЕС о том, чтобы позволить «Газпрому» увеличить поставки через газопровод OPAL.

Отмена решения суда низшей инстанции также последовала после того, как Польша оспорила решение, принятое Европейской комиссией, исполнительным органом Европейского союза.

В последнем случае Суд справедливости отклонил аргументы Германии о том, что «энергетическая солидарность» является политической концепцией, а не юридическим вопросом, заявив, что Комиссия должна была изучить возможные риски для безопасности поставок газа на рынки ЕС.

«Законность любого действия институтов ЕС, относящегося к энергетической политике Европейского Союза, должна оцениваться в свете принципа энергетической солидарности», — заявили судьи.

Решение по делу, известному как C-848/19 P Germany v Poland, вряд ли изменит поток Газпрома через OPAL, который уже был сокращен до решения суда.

«Газпром экспорт», экспортное подразделение российской государственной газовой компании «Газпром», несмотря на то, что не является непосредственной стороной в споре, в своем заявлении выразил сожаление по поводу решения суда, принятого в четверг.

«Мы разочарованы созданием искусственных барьеров для эффективного использования инвестиций в европейскую газовую систему», — заявила российская компания.

OPAL Gastransport, базирующаяся в немецком городе Кассель, также выразила сожаление по поводу решения суда и заявила, что единый рынок ЕС не ущемлен благодаря полному использованию транспортных мощностей OPAL.