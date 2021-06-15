Новорожденный в Британии унаследует особняк стоимостью 444 миллиона долларов

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Поместье Бадминтон - это участок площадью 52000 акров с 40 спальнями, который оценивается в 444 миллиона долларов.

Новорожденный мальчик на юго-западе Англии собирается унаследовать дворянский титул своей семьи вместе с соответствующим имуществом в размере 315 миллионов фунтов стерлингов (444 миллиона долларов) после того, как его отец и дед утратили свои титулы, когда поженились. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Gloucestershire Live.

Малыш Генри должен стать маркизом Вустер после того, как его отец Бобби и его дед Гарри, герцог Бофорт, женились и оставили титул вакантным.

Генри, как первенец от первенца, также унаследует титул герцога Бофорта и Бадминтонское поместье — собственность в Глостершире площадью 52000 акров с 40 кроватями, оцениваемую в 444 миллиона долларов.

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69-летний герцог Бофорт сообщил, что его сын и невестка Люси Йорк-Лонг приветствовали Генри в этом мире.

«Я абсолютно счастлив», — цитирует News.com.au бывшего исполнителя и автора песен рок-группы The Listening Device, который сейчас живет в семейном доме в Котсуолдсе.

Он добавил: «Я очень горжусь тем, что впервые стал дедушкой».

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Бобби и Люси Йорк-Лонг сыграли свадьбу в поместье Бадминтон в сентябре прошлого года. Только 40 родственников и друзей смогли присутствовать на свадьбе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Согласно Gloucestershire Live, пара познакомилась через общих друзей, когда они сидели рядом друг с другом на званом обеде.

Герцог Бофорт сказал, что он был «абсолютно счастлив», когда пара обручилась. Мать Бобби и экс-жена герцога, бывшая актриса Трейси Сомерсет, со своей стороны, сказала: «Мои дети и я очень рады, что Люси стала частью нашей семьи — мы все ее обожаем».