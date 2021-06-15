Байден ищет поддержки у ЕС для противостояния Китаю

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Президент США Джо Байден будет искать поддержки ЕС во вторник, чтобы противостоять растущей мощи Китая, но Брюссель хочет скорейшего прекращения затяжных торговых споров и полного разрыва с политикой Дональда Трампа.

Двухчасовая остановка Байдена в штаб-квартире ЕС, проведенная между саммитом НАТО и его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, «не решит все, но дипломатия вернулась», — заявил в понедельник высокопоставленный чиновник ЕС. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

По словам Эрика Мориса из Фонда Шумана, после кризиса в трансатлантических отношениях при Трампе, который считал ЕС ожесточенным экономическим соперником, Байден хочет «разрядить споры, чтобы сосредоточиться на Китае».

Европейцы будут пытаться расчистить сферу торговых споров, чтобы перейти к более дружественной фазе и совместно решать другие вопросы, в том числе сдерживание крупных технологий и отношения с Россией.

Европейский чиновник сказал, что обе стороны сильно постарались, чтобы найти точки соприкосновения в торговой сфере в преддверии встречи и дать четкий знак того, что битвы эпохи Трампа скоро останутся позади.

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Ссора из-за Airbus и Boeing продолжается уже 17 лет, и каждая сторона обвиняет другую в незаконном субсидировании своих национальных чемпионов. Сделка ожидается в следующем месяце.

Фото: AFP / ROMAIN LAFABREGUE

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Более сложным яблоком раздора является 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий, которые Трамп наложил на Европу и других партнеров в 2018 году.

Брюссель ответил встречными пошлинами на культовые американские товары на сумму 2,8 миллиарда евро, включая виски, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson.

В окончательном заявлении будет предпринята попытка предложить четкие сроки разрешения спора, но американские дипломаты не хотят писать фактическую дату окончания на бумаге.

Трамп и Брюссель также поссорились из-за налогообложения крупных технологических платформ после того, как Франция возглавила группу из нескольких стран ЕС, введя специальный налог в Google, Facebook и другие.

Фото: AFP / Эрин КОНРОЙ

Вашингтон ответил волной встречных налогов, которые Байден заморозил, поскольку обе стороны ждут всемирной договоренности о том, как изменить налогообложение крупных технологических компаний.

Вашингтон также выразит обеспокоенность по поводу спорного соглашения, достигнутого в декабре между ЕС и Китаем, который откроет китайский рынок для европейских компаний.

Однако реализация сделки в настоящее время заморожена из-за санкций ЕС за нарушения прав уйгуров и контрсанкций со стороны Пекина.

Байден и руководители ЕС также согласятся сотрудничать в так называемом совете по торговле и технологиям, который попытается написать совместные правила для искусственного интеллекта и других инноваций в ближайшие годы.

Обе стороны также создадут форум Россия-ЕС для обмена идеями относительно противодействия все более разрушительным действиям Москвы, с особым акцентом на борьбе с дезинформацией и другими вопиющими злоупотреблениями технологиями.

«Трансатлантическое единство необходимо для максимального давления на Москву», — признал один европейский чиновник.

«Это только начало разговора — это начало процесса, первая перезагрузка отношений», — сказал Рикардо Борхес де Кастро из Центра европейской политики.