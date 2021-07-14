Житель Антарктиды показал, как выглядит рассвет после полярной ночи. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости мира » Житель Антарктиды показал, как выглядит рассвет после полярной ночи. ВИДЕО Житель Антарктиды показал, как выглядит рассвет после полярной ночи. ВИДЕО

Закрыть Отправить

Житель Антарктиды решил заснять рассвет на самом южном континенте нашей планеты после полярной ночи.

Он смог показать, что рассветы могут быть не только ярко-желтыми или оранжевыми, но и розовыми. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Medialeaks.

Пользователь тиктока Гарретт Мёрфи, зарегистрированный на платформе под ником move.with.murph, заворожил подписчиков своими видеороликами, которые он снимает в Антарктиде. Попасть работать в Антарктиду ему удалось только после того, как он смог заключить контракт с местной компанией и устроиться к ним поваром. Парень снимает очень колоритные видеоролики об этом контенте. Но больше всего пользователей сети завораживают здешние рассветы. Ведь они действительно уникальны по своей красоте.

Гарретту же удалось зафиксировать на камеру редкий момент, когда в два часа ночи зимой, спустя месяц отсутствия, солнечные лучи появились на ночном небе. 11 июля парень снял рассвет на видео и поделился роликом с подписчиками.

Читайте: В Антарктиде ученые нашли таинственные озера (ВИДЕО)

В комментариях пользователи сети написали, что они не видели ничего прекраснее.