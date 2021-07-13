США заявляют, что будут противостоять, если Китай вторгнется на Филиппины

Главная » Последние новости » Новости мира » США заявляют, что будут противостоять, если Китай вторгнется на Филиппины США заявляют, что будут противостоять, если Китай вторгнется на Филиппины

Закрыть Отправить

Президента Китая Си Цзиньпина предупредили, что любое нападение на филиппинские вооруженные силы в Южно-Китайском море вызовет военный ответ США, что является яркой иллюстрацией эскалации напряженности в регионе.

Комментарии госсекретаря США Эндрю Блинкена прозвучали в тот же день, когда Пекин похвастался тем, что «прогнал» американское судно, которое он обвинил в незаконном проникновении в китайские воды вблизи Парселовых островов вчера, информируют Экономические новости со ссылкой на Daily Express.

Г-н Блинкен выступил с заявлением в пятую годовщину принятия арбитражным судом решения, отклоняющего обширные территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, которые охватывают так называемую «линию девяти пунктов», оспариваемую также Брунеем, Малайзией, Филиппинами, Тайванем и Вьетнамом.

Ссылаясь на отказ администрации бывшего президента Дональда Трампа от претензий Китая на шельфовые ресурсы в большей части Южно-Китайского моря, г-н Блинкен сказал: «Соединенные Штаты подтверждают свою политику от 13 июля 2020 года в отношении морских притязаний в Южно-Китайском море.

Читайте: "Северный поток-2" на долгие годы омрачит американо-германские отношения

«Мы также подтверждаем, что вооруженное нападение на филиппинские вооруженные силы, государственные суда или самолеты в Южно-Китайском море повлечет за собой обязательства США по взаимной обороне в соответствии со статьей IV Договора о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года».

«Нигде морской порядок, основанный на правилах, не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море.

«Китайская Народная Республика продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства в этом важнейшем глобальном проходе.»

Читайте: Как Америка может противостоять энергетической экспансии Китая

В разделе, на который ссылается г-н Блинкен, говорится, что «каждая Сторона признает, что вооруженное нападение в Тихоокеанском регионе на любую из Сторон будет опасно для ее собственного мира и безопасности, и заявляет, что будет действовать для противодействия общей опасности в соответствии со своими конституционными процедурами».

Г-н Блинкен уже заявлял об этом ранее, в том числе во время беседы с министром иностранных дел Филиппин 8 апреля, в которой, по заявлению госдепартамента, он «подтвердил применимость» договора к Южно-Китайскому морю.

Эсминец ВМС США Benfold вошел в воды без разрешения Китая, серьезно нарушив его суверенитет и подорвав стабильность Южно-Китайского моря, заявило командование южного театра Народно-освободительной армии.

В заявлении говорится, что судно, как следствие, было «отогнано», и добавляется: «Мы призываем Соединенные Штаты немедленно прекратить подобные провокационные действия».

12 июля 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Китай не имеет исторического права собственности на Южно-Китайское море, и в ответ Пекин заявил, что проигнорирует это решение.

Корабль Benfold отстаивал навигационные права и свободы вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом, говорится в заявлении ВМС США.

На эти острова претендуют Китай, Тайвань и Вьетнам, которые требуют либо разрешения, либо предварительного уведомления перед проходом военного судна.

В заявлении ВМС США добавляется: «Согласно международному праву, отраженному в Конвенции по морскому праву, суда всех государств, включая их военные корабли, пользуются правом мирного прохода через территориальное море.

«Проведя эту операцию, США продемонстрировали, что эти воды находятся за пределами того, на что Китай может претендовать как на свое территориальное море, и что заявленные Китаем прямые линии вокруг Парасельских островов не соответствуют международному праву».

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на регулярном брифинге в понедельник, что Соединенные Штаты наносят ущерб миру и стабильности в регионе.

Между тем, на Филиппинах более 100 активистов собрались у здания китайского консульства, чтобы заставить Пекин уважать решение арбитражного суда и разрешить филиппинцам свободно ловить рыбу в Южно-Китайском море.

Толпа шла с филиппинским флагом и транспарантами с надписями: «Китай — вон из Западно-Филиппинского моря» и «Китай — вон из наших вод».

Манила называет часть Южно-Китайского моря, на которую она претендует, Западно-Филиппинским морем.

Фернандо Хикап, глава федерации небольших групп рыбаков, сказал: «После победы нашего решения трибунала не произошло никаких изменений».

«В Западно-Филиппинском море по-прежнему присутствует китайская береговая охрана, китайская милиция».