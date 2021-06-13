Путешествие в космос с Джеффом Безосом продано за 28 млн долларов

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Таинственный покупатель на аукционе в субботу заплатил 28 миллионов долларов за место вместе с Джеффом Безосом на борту первого пилотируемого космического полета компании миллиардера Blue Origin в следующем месяце.

Основатель Amazon объявил на этой неделе, что и он, и его брат Марк 20 июля сядут на борт ракеты-носителя New Shepard, чтобы слетать в космос и обратно. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

К братьям Безос присоединится победитель субботнего благотворительного аукциона, личность которого остается неизвестной, и четвертый, пока еще анонимный космический турист.

Интерьер капсулы экипажа Blue Origin Фото: BLUE ORIGIN / Handout

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«Имя победителя аукциона будет объявлено в течение нескольких недель после его завершения», — написали в Твиттере компании Blue Origin.

«Затем будет объявлен четвертый и последний член экипажа — следите за обновлениями».

Победивший в субботу участник торгов обошел около 20 соперников на аукционе, начатом 19 мая и завершившемся 10-минутной безумной трансляцией в прямом эфире.

Фото: GETTY IMAGES / MARK WILSON

К четвергу торги достигли отметки в 4,8 миллиона долларов, но резко выросли в финальном живом аукционе, увеличившись на миллион долларов.

Выручка — за вычетом шестипроцентной комиссии аукциона — пойдет в фонд Blue Origin, Club for the Future, цель которого — вдохновить будущие поколения на карьеру в STEM.

Джефф Безос, объявивший ранее в этом году, что уходит с поста генерального директора Amazon, чтобы уделять больше времени другим проектам, включая Blue Origin, сказал, что полет в космос был мечтой всей его жизни.

Ракета New Shepard компании Blue Origin успешно провела более десятка испытаний без экипажа на своем объекте в горах Гваделупе, штат Техас.

Суборбитальная ракетная система многоразового использования была названа в честь Алана Шепарда, первого американца, побывавшего в космосе 60 лет назад.